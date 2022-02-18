إمبيد يقود فيلادلفيا للفوز على باكس بتسجيله 42 نقطة



بعد خسارة مذلة 135-87 ضد بوسطن سلتيكس الثلاثاء، عاد سيكسرز إلى الحياة بفوز رائع ومثير على حامل اللقب.



وأكد إمبيد أنّه مرشح بقوة للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري هذا الموسم، بعد أداء خارق جديد مع فيلادلفيا في اللقاء الأخير قبل مباراة كل النجوم "أول ستار" نهاية الأسبوع.



كان أنتيتوكونمبو أفضل مسجل في باكس مع 32 نقطة، فيما سجل جرو هوليداي 24 وكريس ميدلتون 19.



إلا أنّ الفوز كان من نصيب إمبيد وزملائه في مواجهة شهدت تبادل التقدم في 15 مناسبة.



قال إمبيد الذي سيلعب مع فريق كيفن دورانت في مباراة "أول ستار" إنّه كان مصمم على إثبات الذات بعد الخسارة المذلة أمام بوسطن.



قال في هذا الصدد: "كان الامر مخزيًا....تعلمنا مما حصل. كان علينا أن نظهر جودتنا اليوم ونوجه رسالة"، مضيفًا عن مواجهته ليانيس: "هذا النوع من المواجهات دائمًا ممتع، أن تتنافس أمام لاعب عظيم".



وغاب الوافد الجديد جيمس هاردن عن المباراة بسبب الإصابة التي ستبعده عن مباراة كل النجوم على أن يلعب مع الفريق من بعدها.



وقال إمبيد عن انضمام هاردن بعد صفقة مدوية من بروكلين نتس "أنا متحمس لذلك...عليّ أن أستمر بالقيام بما أقوم به وأنا متأكد أن زملائي سيقومون بذلك أيضًا. نحن متحمسون لما يمكننا تحقيقه".



في مباراة أخرى، واصل السلوفيني لوكا دونتشيتش تألقه وسجل 49 نقطة ليقود دالاس مافريكس للفوز على مضيفه نيو أورليانز بيليكانز 125-118.



وأضاف ابن الـ22 عامًا 15 متابعة وثماني تمريرات حاسمة علمًا أنه سجل سبع محاولات ثلاثية.



وعاد بروكلين نتس إلى الهزائم بسقوطه أمام واشنطن ويزاردز 117-103، فيما احتاج ميامي هيت لشوطين إضافيين للفوز على تشارلوت هورنتس 111-107.



كما فاز لوس أنجلوس كليبرز على هيوستن روكتس 142-111.