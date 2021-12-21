إمبيد يقود سيكسرز للفوز على حساب سلتيكس

وتابع غولدن ستايت ووريرز ضغطه على فينيكس صنز متصدر المنطقة الغربية بفوزه على ساكرامنتو كينغز 113-98.

فوز قوي لسيكسرز

في المباراة الأولى على "تي دي غاردن"، أحرز لاعب الارتكاز الكاميروني ايضًا 10 متابعات وخمس تمريرات حاسمة وأربعة تصديات، وأضاف سرقتين للكرة في وقت قاتل من المباراة ليحرم سلتيكس من معادلة النتيجة برمية ثلاثية ويحسم اللقاء لمصلحة سيكسرز.

والى جانب الاداء المثالي لإمبيد، تألق كل من سيث كوري بتسجيله 26 نقطة وتوبياس هاريس بـ25، ليعزّز سيكسرز رصيده الى 16 انتصارًا و15 خسارة، ويضع حدًا لسلسلة من ثلاث هزائم متتالية. وقد خاض سيكسرز اللقاء في ظل غياب شيك ميلتون بسبب بروتوكول كوفيد-19، وتيريسي ماكسي للإصابة.

من جانبه، كان جايلن براون افضّل مسجّل لبوسطن (15 انتصارًا و16 خسارة) بـ 30 نقطة.

أوكلاهوما سيتي يتخطى غريزليز

وفي ممفيس، برز لاعب أوكلاهوما سيتي شي غيلجيوس-ألكساندر بإحرازه 23 نقطة مع خمس متابعات و4 تمريرات حاسمة وثلاث سرقات، ليقود فريقه إلى تخطي مضيفه غريزليز 102-99.

وشهدت المباراة عودة مورانت هدّاف غريزليز بعد غياب لـ12 مباراة بسبب الإصابة في الركبة، وأنهى اللقاء بـ16 نقطة مع 8 تمريرات حاسمة.

وقال مورانت عن عودته "كنت واثقاً جداً من ركبتي".

ومنح مورانت التقدم لممفيس 95-94، إلا انّ غيلجيوس-ألكساندر مرّر لجوش غيدي الذي سجّل ثنائية سهلة، قبل ان يسجّل مرة اخرى ويتبعها بسرقة الكرة ورميتين حرتين ليمنح ثاندر التقدم بنتيجة 100-95.

وقال غيدي الذي سجّل 19 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة في اللقاء "تصرفنا في الدفاع على نحو جيد. كانت تغطيتنا مثالية وتمكنا من مضايقتهم".

يوتا جاز يهزم تشارلوت هورنتس

وقاد لاعب الارتكاز الفرنسي رودي غوبير فريقه يوتا جاز إلى الفوز على تشارلوت هورنتس 112-102، بتسجيله 23 نقطة مع 21 متابعة في عرض ناري.

وأحرز غوبير 15 رمية حرّة في اللقاء، وهو رقم قياسي شخصي، من أصل 16 محاولة، وعادل أيضاً رقماً قياسياً سابقاً بإحراز 20 متابعة أو أكثر في ست مباريات.

كذلك، سجّل الكرواتي بويان بوغدانوفيتش 23 نقطة وأضاف دونوفان ميتشيل 21 نقطة لجاز.

وقال بوغدانوفيتش "استهلوا اللقاء بشكل جيد وتمكنوا من تسجيل محاولاتهم. سيطر رودي تحت السلّة وقدّم أداء رائعًا".

وسجّل ايضًا كل من لاميلو بول ومايلز بريدجز 21 نقطة لتشارلوت الذي تأخر 16-35 مع نهاية الربع الاول.

ثلاثية مزدوجة لغرين وموراي

وفي سان فرانسيسكو، سجّل ستيفن كوري 30 نقطة وأضاف درايموند غرين "تريبل دابل" مع 16 نقطة و11 متابعة و10 تمريرات حاسمة ليقود الثنائي غولدن ستايت ووريرز إلى الفوز على ساكرامنتو كينغز 113-98.

ونال كوري تصفيقاً حاراً من جمهور ووريرز في مباراته الأولى على أرضه بعد تحطيمه الرقم القياسي في الثلاثيات المسجلة في تاريخ الدوري متجاوزًا راي ألن.

وبات غولدن ستايت أول فريق يصل إلى 25 انتصاراً هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني في المنطقة الغربية (خسر ست مرات) بفارق "نسبة الفوز" فقط عن فينيكس صنز المتصدر (24 فوزا و5 هزائم).

وفي لوس أنجليس، أحرز لاعب سان أنطونيو سبيرز ديجونتي موراي "تريبل دابل" أيضا بـ24 نقطة، 13 تمريرة حاسمة و12 متابعة ليقود فريقه إلى فوز صريح على مضيفه لوس أنجليس كليبرز 116-92.

وسجّل ايضًا لسبيرز النمساوي جاكوب بويلتل "دابل دابل" مع 17 نقطة و11 متابعة، فيما أضاف كيلدون جونسون "دابل دابل" أيضاً مع 12 نقطة ومثلها متابعات، بينما كان بول جورج أفضل مسجّل لكليبرز برصيد 25 نقطة.

وسجّل ديمار ديروزان وكوبي وايت 26 و24 نقطة على التوالي ليقودا شيكاغو بولز الى الفوز على حساب هيوستن روكتس 133-118.

وأرجئت مباراة أورلاندو ماجيك ومضيفه تورونتو رابتورز بسبب "كوفيد-19".

