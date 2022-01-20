إمبيد يتعملق بخمسين نقطة في أقل من 27 دقيقة

ولم يكتف إمبيد بمعادلة رقمه القياسي الشخصي من حيث عدد النقاط، بل حقق أيضاً 12 متابعة و3 صدات دفاعية (بلوك) في لقاء نجح خلاله في 17 من محاولاته الـ23 وفي 15 رمية حرة من أصل 17 رغم أنه لم يخض سوى 58 ثانية في الربع الرابع الأخير.

كما أصبح الكاميروني أول لاعب منذ 1955 يسجل 50 نقطة أو أكثر مع 10 متابعات أو أكثر في هذا العدد من الدقائق في أرضية الملعب.

وبعدما وجد نفسه عرضة لصافرات استهجان جمهوره خلال توجهه الى غرف الملابس نتيجة إنهائه الشوط الأول متخلفاً 47-57، عاد سيسكرز الى أرضية الملعب بعزيمة هائلة وسجل 17 نقطة مقابل 6 فقط لضيفه في أول 5.05 دقائق من الربع الثالث، بينها ثلاثيتان من ماكسي.

واستلم إمبيد المبادرة بعد ذلك في ربع تسيّده فريقه تماماً وأنهاه لصالحه 47-23، ليدخل الى الربع الأخير متقدماً إثر ثلاثية من الكاميروني في آخر 25 ثانية.

وعرف فريق المدرب دوك ريفرز كيف يحافظ على أفضليته حتى نهاية اللقاء رغم جلوس إمبيد على مقاعد البدلاء طيلة الربع الأخير باستثناء مشاركته لـ 58 ثانية فقط، ليخرج في النهاية بفوزه السادس والعشرين للموسم في 44 مباراة بفضل مساهمة كل من توبياس هاريس (21 نقطة) وماكسي (14).

وفي المقابل، مني ماجيك بهزيمته الثامنة والثلاثين في 46 مباراة رغم جهود مو بامبا (32 نقطة) وشوما أوكيكي (18) وجايلن ساغس (14 مع 9 متابعات و5 تمريرات حاسمة).

ولم يكن إمبيد اللاعب الوحيد الذي خطف الأضواء الأربعاء، بل تألق أيضاً الصربي نيكولا يوكيتش بتسجيله 49 نقطة مع 14 متابعة و10 تمريرات حاسمة، ليقود دنفر ناغتس إلى الفوز على لوس أنجليس كليبرز 130-128 بعد التمديد.

وبتمريره الحاسمة العاشرة، منح يوكيتش زميله آرون غوردون فرصة وضع فريقه في المقدمة بثلاثية في آخر 1.9 ثانية من الشوط الإضافي، ليحقق الصربي بذلك الـ"تريبل دابل" الثالث توالياً والعاشر للموسم.

وقاد كايري إيرفينغ فريقه بروكلين نتس للفوز على مضيفه واشنطن ويزاردز 119-118، بتسجيله 30 نقطة في أفضل مباراة له منذ أن قرر الفريق إعادته إلى التشكيلة في المباريات المقامة خارج الديار بعدما استبعد في بداية الموسم بسبب رفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ومع غياب كيفن دورانت بسبب اصابه في الركبة تعرض لها السبت الماضي، برز لاماركوس ألدريدج بتسجيله 27 نقطة، فيما سجل جيمس هاردن 18 نقطة مع 8 متابعات و9 تمريرات حاسمة.

وقاد اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو (33 نقطة مع 15 متابعة و7 تمريرات حاسمة) وكريس ميدليتون (27 نقطة) ميلووكي باكس حامل اللقب للفوز على ممفيس غريزليز 126-114 رغم تألق جا مورانت (33 نقطة مع 14 تمريرة حاسمة) وجارين جاكسون (29 نقطة) في صفوف الضيوف.

وحقق كاريس ليفيرت إنجازاً هو الأول من نوعه في تاريخ إنديانا بايسرز، وذلك بتسجيله 22 من نقاطه الـ30 في الربع الأخير من المباراة التي فاز بها فريقه على مضيفه لوس أنجليس ليكرز 111-104.

فيما كان ليبرون جيمس (30 نقطة مع 12 متابعة و5 تمريرات حاسمة) الأفضل في صفوف ليكرز من دون أن يجنبه الهزيمة.

وخسر يوتا جاز أمام هيوستن روكتس 111-116 فيما قاد السلوفيني لوكا دونتشيتش فريقه دالاس مافريكس للفوز على حساب تورونتو رابتورز 102-98.





