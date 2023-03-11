إمبيد الرائع ينقذ فيلادلفيا أمام بورتلاند

على طريقة الأبطال الكبار، استلم إمبيد الكرة قبل 7.2 ثوانٍ من نهاية الوقت من رمية تماس، راوغ والتفّ على نفسه ثم أطلق كرة طائرة على مقربة من خط الرميات الحرة، ليسجّل سلة الفوز قبل ثانية وعشر من الثانية في سلة الفريق الزائر.

ألهب اللاعب الرقم 21 الجماهير، بحركة نادرة من عملاق بطول 2.13 مترين ويزن 127 كلغ، فقاد فيلادلفيا إلى فوزه الرابع توالياً في دوري "أن بي ايه"، على وقع هتاف الحاضرين في ملعب "ولس فارغو سنتر": "أم أفي بي! أم في بي!" أي أفضل لاعب في الدوري.

قال إمبيد الذي قاد رحلة تعويض 12 نقطة لفريقه بين الشوطين "أن تتمكّن من العودة في مباراة مماثلة، وتكون متأخراً بنقطة، يجب أن تقوم بحركة مماثلة".

في السباق نحو أفضل لاعب في الدوري، يبدو إمبيد متأخراً أمام حامل اللقب المزدوج الصربي نيكولا يوكيتش (دنفر ناغتس)، لكن منذ مطلع الشهر الحالي، في آخر خمس مباريات، يبلغ معدله 37.2 نقطة ونسبة تسجيل 60.9% في المباراة الواحدة.

خسارة مؤلمة لبروتلاند

وقبل انهياره في الربع الأخير 23-35، اعتقد بورتلاند أنه في طريقه لتحقيق فوز ثمين ينعش آماله في الصراع على المراكز المؤهلة إلى ملحق الأدوار الإقصائية (بلاي أوف)، بعد 34 نقطة من أنفرني سيمونز و22 نقطة و11 تمريرة حاسمة من نجمه داميان ليلارد.

يحتل بورتلاند المركز الثالث عشر في المنطقة الغربية مع 31 فوزاً و36 خسارة، فيما بقي فيلادلفيا (44-22) ثالثاً في الشرقية أمام كليفلاند كافالييرز (42-27) الذي سقط على أرض ميامي هيت 115-119 رغم 42 نقطة من نجمه دونوفان ميتشل بينها 8 ثلاثيات.

ولم تنسحب نجاعة ميتشل على باقي لاعبي كليفلاند الذي مُني بخسارة أولى بعد 3 انتصارات، فخلت الساحة للثنائي جيمي باتلر (33 نقطة) وتايلر هيرو (25 نقطة و9 متابعات).

واحتفظ ميامي هيت بمركزه السابع في الشرقية، أمام أتلانتا هوكس (34-33) الفائز مرّة ثانية توالياً على واشنطن 114-107، ووراء بروكلين نتس (38-29) الفائز بعد التمديد على مينيسوتا 124-123.

الفوز الثالث توالياً لليكرز

وجاءت مفاجأة اليوم من سان أنطونيو حيث أسقط سبيرز الفاقد آماله بالتأهل ووصيف قاع الغربية، متصدر المنطقة دنفر ناغتس 128-120 للمرة الثانية.

ونجح رجال المدرب الخبير غريغ بوبوفيتس بتحقيق نسبة 54.3%، كان أبرزهم كيلدون جونسون صاحب 23 نقطة.

ولم تكن 37 نقطة كافية من العملاق الصربي نيكولا يوكيتش الذي حقق الـ"تريبل دابل" (عشر أو أكثر في ثلاث فئات احصائية) الـ26 له هذا الموسم، باضافته 11 متابعة و11 تمريرة حاسمة. وهذه المرة الأولى هذا الموسم يحقق أفضل لاعب في الدوري تريبل دابل ويخسر فريقه.

وأحرز لوس أنجليس ليكرز العريق فوزه الثالث توالياً على تورونتو رابتورز 122-112، ليحتل المركز التاسع في الغربية الذي تخوّله خوض الملحق المؤهل إلى البلاي أوف.

وفي ظلّ غياب أسطورته ليبرون جيمس المصاب بكاحله واكتفاء نجمه الآخر أنتوني ديفيس بتسجيل 8 نقاط و4 متابعات، حمل العبء لدى ليكرز دانجيلو راسل (28 نقطة و9 تمريرات حاسمة) والألماني دنيس شرودر (23).