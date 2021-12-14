إلغاء تمرين لليكرز و4 لاعبين من نتس في الحجر الصحي

وبعد يوم على اضطرار رابطة الدوري الى إرجاء مباراة للمرة الأولى هذا الموسم بسبب بروتوكولات الصحة والسلامة الخاصة بفيروس "كوفيد-19"، برزت حالات جديدة ما يثير القلق بإمكانية تكرار سيناريو الموسم الماضي حين تسببت الجائحة بإرجاء 31 مباراة.

واضطر ليكرز بعدما جاءت نتيجة هورتون-تاكر إيجابية بالفيروس الى إلغاء الحصة التمرينية الأخيرة المقررة قبل السفر إلى دالاس، كما خضع جميع لاعبيه لفحصين من أجل التأكد من أن نتائجهم سلبية قبل السفر بحسب ما أفادت شبكة "أي أس بي أن".

وسيدخل هورتون-تاكر الآن في حجر صحي لمدة 10 أيام، أو أن تأتي نتيجة اختباره سلبية مرتين في غضون 24 ساعة من أجل التمكن من الانضمام إلى زملائه.

ولم يسلم بروكلين نتس أيضاً من الفيروس، إذ أكد إصابة لاعبيه الأساسيين لاماركوس ألدريدج ودياندري برمبي بـ"كوفيد-19"، وسيغيبان بالتالي عن مباراة الثلاثاء ضد تورونتو رابتورز.

كما انضم جيفون كارتر وجيمس جونسون الثلاثاء إلى بول ميلساب الذي تم التأكد الإثنين من إصابته بالفيروس، وسيغيبان أيضاً عن نتس.

وأعلنت رابطة الدوري الإثنين تأجيل المباراتين المقبلتين لشيكاغو بولز بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوفه.

وقالت الرابطة في بيان إن مباراتي شيكاغو أمام ديترويت بيستونز الثلاثاء وتورونتو رابتورز الخميس تأجلتا بسبب "كوفيد-19" دون تحديد موعد إقامتهما لاحقاً.

وأضافت أن 10 من لاعبي بولز غير متاحين حالياً بعد دخولهم بروتوكولات الصحة والسلامة الخاصة بـ"كوفيد-19"، إلى جانب "أعضاء آخرين في الجهاز الفني".

ويجب أن يكون هناك ما لا يقل عن ثمانية لاعبين سالمين حتى يتمكن فريق ما من لعب مباراة في الدوري بحسب لوائح الرابطة التي تنص أيضاً على أن اللاعب الذي تكون نتيجته إيجابية، يجب أن يغيب لمدة عشرة أيام، ما لم يقدم نتيجتين سلبيتين في غضون يومين.

لكن إصابة 10 لاعبين في صفوف بولز صعبت مهمته في خوض المباراتين المقبلتين فطلب تأجيلهما وهو ما استجابت له الرابطة.

