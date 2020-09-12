إقصاء هاوس لاعب هيوستن لخرقه البروتوكول الصحي



وأشارت رابطة الدوري في بيان أن هاوس (27 عاما) "استقبل في غرفته في الفندق، خلال عدة ساعات، في 8 أيلول/سبتمبر، شخصا لم يكن مخولا له التواجد في الحرم"، ولكن "لم يتم إيجاد أي دليل على أن لاعبين آخرين أو أي موظف كانوا على إتصال مع هذا الشخص".

وتابعت "غادر السيد هاوس حرم الدوري الأميركي للمحترفين ولن يشارك مع (هيوستن) روكتس في مباريات أخرى هذا الموسم".

ويتخلف روكتس أمام لوس أنجليس ليكرز بنتيجة 1-3 في السلسلة نصف النهائية للأدوار الإقصائية في المنطقة الغربية.

وتقام مباريات الـ "بلاي أوف" للدوري الأميركي لموسم 2020 خلف أبواب موصدة في فقاعة "عالم ديزني" في أورلاندو، بفلوريدا وسط إجراءات صارمة واتباع بروتوكول صحي مشدد خوفا من فيروس كورونا المستجد.









