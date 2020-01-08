وبعد سلسلة من أربع هزائم متتالية على أيدي إنديانا بايسرز وميلووكي باكس ودنفر ناغتس وجاره لوس أنجليس كليبرز، حقق ليكرز الثلاثاء في ملعبه "ستايبلس سنتر" فوزه السادس توالياً والثلاثين هذا الموسم من أصل 37 مباراة بفضل نجمه المطلق ليبرون جيمس الذي سجل 31 نقطة مع 5 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة في غضون 31 دقيقة، فيما أضاف كايل كوزما وكنتافيوس كالدويل-بوب 16 و15 نقطة على التوالي.

ولم تكن فرحة ليكرز بهذا الانتصار السهل كاملة، إذ تعرض نجمه الآخر أنتوني ديفيس للإصابة خلال الربع الثالث بعد سقوطه بقوة على الأرض وخروجه من الملعب وسط قلق كبير من زملائه وطواقم الفريق، إلا أن الإصابة كانت في نهاية المطاف كدمة في الحوض وليست كسرا بحسب ما تبين من الفحص الذي خضع له.

ولم يحتفل ليكرز بسبب هذه الإصابة بكونه الفريق الثاني فقط في الدوري هذا الموسم الذي يصل الى الثلاثين انتصارا من بعد ميلووكي باكس متصدر المنطقة الشرقية والترتيب العام (32 فوزا مقابل 6 هزائم).

وهذه المرة الأولى التي يصل فيها ليكرز إلى الانتصار الثلاثين بهذه السرعة منذ موسم 2008-2009 حين بدأ البطولة بثلاثين فوزا مقابل 6 هزائم بقيادة أسطورته كوبي براينت الذي قاده حينها لإحراز لقبه الخامس عشر من أصل 16 في تاريخه.

وحسم ليكرز اللقاء فعليا في الشوط الأول الذي أنهاه متقدما 62-45، ثم وصل الفارق إلى ثلاثين نقطة في الربع الأخير الذي حسمه 32-17 بعد أن كان الثالث متقاربا (23-25)، وذلك على الرغم من جهود لاعبه السابق جوليوس راندل الذي سجل 15 نقطة مع 10 متابعات للضيوف وأضاف آر دجاي باريت 19 دون أن يكون ذلك كافيا لتجنيب نيكس هزيمته الثالثة تواليا في رحلته إلى الغرب من أصل سلسلة من خمس مباريات (فاز في الأولى على بورتلاند ترايل بلايزرز وسيخوض الخامسة الأخيرة في هذه السلسلة الأربعاء ضد يوتا جاز).

وفي أبرز مباريات الثلاثاء، سقط تورونتو رابتورز حامل اللقب للمرة السادسة على أرضه هذا الموسم، وذلك بخسارته أمام بورتلاند ترايل بلايزرز 99-101 بسلة سجلها النجم المخضرم كارميلو أنتوني قبل أربع ثوان على نهاية اللقاء.

وهي المرة السابعة عشرة التي يسجل فيها أنتوني سلة الفوز خلال مسيرته مع بقاء خمس ثوان أو أقل في الربع الرابع أو في الشوط الإضافي، أي أكثر بأربع مرات من أي لاعب آخر منذ أن بدأ مشواره في الدوري موسم 2003-2004 مع دنفر ناغتس.

وأنهى ابن الـ35 عاما اللقاء بـ28 نقطة وأضاف داميان ليلارد 20 وحسن وايتسايد 14 مع 16 متابعة، لينجح بلايزرز في وضع حد لمسلسل هزائمه في ملعب تورونتو عند أربع مباريات ويحقق فوزه الثاني فقط في آخر 10 مواجهات مع حامل اللقب الذي برز في صفوفه كايل لاوري (24 نقطة مع 10 متابعات) والإسباني سيرج إيباكا (17 نقطة مع 11 متابعة) دون أن يجنباه هزيمته الـ13 في 37 مباراة.

وفي المباريات الأخرى، قاد كريس بول فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز على مضيفه بروكلين نتس 111-103 بعد التمديد بتسجيله 20 من نقاطه الـ28 في الربع الرابع والشوط الإضافي، فيما تغلب ديترويت بيستونز على كليفلاند كافالييرز 115-113 بفضل سلة من المخضرم ديريك روز في آخر 27 ثانية منهيا اللقاء بـ24 نقطة مقابل 23 مع 20 متابعة لزميله أندريه دروموند.

وفاز ممفيس غريزليز على مينيسوتا تمبروولفز 119-112، وساكرامنتو كينغز على فينيكس صنز 114-103 رغم تألق ديفين بوكر في صفوف الأخير (34 نقطة مع 7 تمريرات حاسمة و4 متابعات).