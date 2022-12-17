إرفينغ يقود نتس للفوز في الثانية الأخيرة على رابتورز

وقاد إرفينغ فريقه بتسجيله 32 نقطة، وأضاف كيفن دورانت 28 نقطة لينتزع بروكلين فوزه التاسع في عشر مباريات.

وتأخر بروكلين في احدى فترات النصف الاول بفارق 18 نقطة، لكنه حقّق عودة قوية ليصبح على بعد مباراة واحدة من كليفلاند كافالييرز ثالث المنطقة الشرقية.

وكان فريد فانفليت أفضل مسجل لرابتورز بـ 39 نقطة.

ومن ناحية أخرى، فاز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز على غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب والمنقوص بنتيجة 118-106.

وسجّل الكاميروني جويل امبيد 34 نقطة مع 13 متابعة وأضاف جيمس هاردن 27 نقطة وتسع تمريرات حاسمة لمصلحة سيكسرز الذي افتقد ايضا لتوبياس هاريس المصاب.

وغاب عن ووريرز نجمه الأبرز، ستيفن كوري، والذي سيبتعد عن الملاعب لفترة غير محددة بعد إصابة في كتفه الأيسر خلال المواجهة الأخيرة أمام انديانا بايسرز الأربعاء. كما غاب كل من الكندي اندرو ويغينز للمباراة السادسة تواليا ودرايموند غرين.

وفي بوسطن، فاز أورلاندو ماجيك بشكل مفاجئ على سلتيكس 117-109.

وكان جايسون تايتوم أفضل مسجل لسلتيكس بـ 31 نقطة وسبع متابعات. وأضاف جايلن براون 26 نقطة، غير انّ بوسطن لم يستطع الوقوف أمام اندفاعة فريق ماجيك الشاب الذي حقق فوزه الخامس تواليا.

وحقّق لوس أنجليس ليكرز الفوز على دنفر ناغتس 126-108 رغم خسارته لنجم ارتكازه انتوني ديفيس بإصابة في القدم خلال استراحة الشوطين.

وبدا ديفيس متألما بعد اصطدامه بلاعب دنفر الصربي نيكولا يوكيتش تحت السلة في الربع الأول، لكنه استمر في اللعب، ليتأخر ليكرز 64-65 مع نهاية النصف الأول.

وتقدم دنفر بفارق 12 نقطة قبل 8 دقائق من نهاية الربع الثالث، لكن ثنائية لليبرون جيمس وتبعها ثلاثية من الألماني دنيس شرودر، أعطيا ليكرز تقدما بخمس نقاط في بداية الربع الرابع، قبل أن يتمكن جيمس ورفاقه من توسيع الفارق.

وكان جيمس أفضل مسجل للفائز بـ 30 نقطة وأضاف توماس براينت 21 نقطة بعد دخوله كبديل ليملأ فراغ ديفيس المصاب. بدوره، سجّل يوكيتش 25 نقطة و11 متابعة لدنفر.

وعزّز نيويورك نيكس سلسلة انتصاراته المتتالية الى ست مباريات بفوزه على بولز في شيكاغو 114-91.

وسجّل أر جأي باريت 27 نقطة واضاف جايلن برونسون وكوينتين غريمز 22 نقطة لكل منهما، حيث تعملق برونسون بست ثلاثيات في المباراة، وخمس لغريمز، علما بأن نيكس سجّل 17 ثلاثية في المباراة.