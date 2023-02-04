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الدوري الأميركي للمحترفين

إرفينغ يطلب الرحيل عن نتس (تقارير)

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طلب النجم كايري إرفينغ من فريقه بروكلين نتس الرحيل بصفقة تبادل، حسب ما كشف تقرير في "ذي أتلتيك"، نقلاً عن مصادر في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

Reuters


وقال التقرير إنّ إرفينغ أبلغ الفريق بأنه يرغب في الانتقال قبل الموعد النهائي لاغلاق فترة الانتقالات المخصصة لصفقات التبادل الخميس أو أنه سيغادر كلاعب حرّ في تموز/يوليو المقبل. 

واختير إرفينغ للمشاركة في مباراة كل النجوم الاستعراضية للمرة الثامنة، بعد أن بلغ متوسطه هذا الموسم 27.1 نقطة و5.1 متابعات و5.2 تمريرات حاسمة. 

ويخوض صانع الألعاب (30 عاماً)، والذي صنع اسمه بشكل خاص مع كليفلاند كافالييرز، موسمه الرابع في صفوف نتس بعد انضمامه من بوسطن سلتيكس. 

وقال التقرير إنّ إرفينغ رفض أخيراً عرضاً لتجديد عقده من نتس وأنّ لوس أنجليس ليكرز وفينيكس صنز ودالاس مافريكس قد تكون وجهات محتملة له. 

يحتل نتس حالياً المركز الرابع في المنطقة الشرقية بـ 31 فوزاً و20 خسارة. 
 

كايري إرفينغ الدوري الأميركي للمحترفين
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