إرفينغ يطلب الرحيل عن نتس (تقارير)



وقال التقرير إنّ إرفينغ أبلغ الفريق بأنه يرغب في الانتقال قبل الموعد النهائي لاغلاق فترة الانتقالات المخصصة لصفقات التبادل الخميس أو أنه سيغادر كلاعب حرّ في تموز/يوليو المقبل.

واختير إرفينغ للمشاركة في مباراة كل النجوم الاستعراضية للمرة الثامنة، بعد أن بلغ متوسطه هذا الموسم 27.1 نقطة و5.1 متابعات و5.2 تمريرات حاسمة.

ويخوض صانع الألعاب (30 عاماً)، والذي صنع اسمه بشكل خاص مع كليفلاند كافالييرز، موسمه الرابع في صفوف نتس بعد انضمامه من بوسطن سلتيكس.

وقال التقرير إنّ إرفينغ رفض أخيراً عرضاً لتجديد عقده من نتس وأنّ لوس أنجليس ليكرز وفينيكس صنز ودالاس مافريكس قد تكون وجهات محتملة له.

يحتل نتس حالياً المركز الرابع في المنطقة الشرقية بـ 31 فوزاً و20 خسارة.

