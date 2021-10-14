إرفينغ: "لكل شخص الحق بالقيام بما يراه مناسباً"

وبرّر إرفينغ الأربعاء في صفحته على "انستغرام" قرار عدم تلقيه اللقاح أنه "لكل شخص الحق بالقيام بما هو أفضل له. لا يجب الفرض على أي شخص على فعل أي شيء بجسده".

وكان نتس قرر منع لاعبه، البالغ 29 عاماً، من خوض التمارين والمباريات، إلاّ في حال عاد عن قراره وحصل على اللقاح.

وبهدف مكافحة الوباء، طبّقت مدينة نيويورك بروتوكولات سلامة صحيّة جديدة تمنع البالغين غير الملقحين من المشاركة في التدريبات أو المباريات.

وفي وقت سابق من يوم الاربعاء، أكد موقع "ثي أتلتيك" أن إدارة نتس لن تمدد عقد إرفينغ الذي سينتهي العام المقبل.

وضمن السياق ذاته، ردّ صانع الألعاب على قرار فريقه قائلاً "لا أعتقد أنني سأعتزل" و"لا تعتقدون أني سأتخلى عن هذه الرياضة من أجل التلقيح الإجباري".

