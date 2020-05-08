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الدوري الأميركي للمحترفين

إجراءات مشددة ترافق عودة تورونتو رابتورز للتدريبات

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أعلن تورونتو رابتورز حامل لقب دوري السلة الأميركي للمحترفين يوم الجمعة إنّه سيسمح للاعبيه باستخدام مرافقه التدريبية اعتباراً من الأسبوع المقبل تحت قيود صحية صارمة بسبب جائحة فيروس كورونا.

Reuters

وجاء إعلان رابتورز، الذي كان يحتل المركز الثالث في الترتيب العام قبل تعليق منافسات موسم 2019-2020 في آذار/ مارس الماضي حتى إشعار آخر بسبب الوباء، بعد تخفيف السلطات في أونتاريو القيود المفروضة على رياضات المحترفين هناك.

وقال رابتورز في بيان: "صحة وسلامة اللاعبين والجهاز الفني والعاملين تأتي في المقام الأول، سيلتزم رابتورز بإرشادات الصحة العامة والتوجيهات الحكومية لمنع انتشار كوفيد-19".

ومن ضمن الاجراءات الوقائية التي سيتبعها الفريق السماح بوجود لاعب واحد فقط في المبنى في وقت واحد بينما سيستمر إغلاق غرف الملابس وصالات الألعاب الرياضية والعيادات الطبية والمكاتب.

وسيتم قياس درجة حرارة كل لاعب قبل دخول المبنى وسيرافقه مدرب واحد فقط في الملعب ولن يكون هناك تداخل بين مجموعات التدريب.

وسيرتدي اللاعبون كمامات طوال الوقت باستثناء فترة الوجود في الملعب مع تطهير شامل لكل بقعة في الملعب والأدوات المستخدمة ومنها كرات السلة قبل وبعد استخدام كل لاعب للمكان.
 

تورونتو رابتورز
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