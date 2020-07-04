أولاديبو يؤجل عودته حتى الموسم المقبل



وأوضح اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً، عدم رغبته بالمخاطرة في وضع ركبته اليمنى التي أجرى لها عملية جراحية مطلع عام 2019.

وتعرض أولاديبو لإصابة بالغة في أحد أوتار الركبة قبل نحو 17 شهراً، وخضع لعملية جراحية معقدة في كانون الثاني/يناير 2019، إذ ابتعد عن صفوف الفريق لأشهر، قبل عودته في كانون الثاني/يناير 2020، ولعبه لأسابيع قبل تعليق المنافسات في آذار/مارس بسبب فيروس كورونا المستجد.



وسيكون إنديانا من ضمن الفرق الـ22 المدعوة لاستئناف موسم 2019-2020 اعتباراً من 30 تموز/يوليو خلف أبواب موصدة في مجمع ديزني وورلد في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، لكن أولاديبو لن يدافع عن ألوانه، إذ فضّل الانصراف لمواصلة عملية استعادة لياقته البدنية.



وقال لموقع "ذا أثلتيك" الإلكتروني: "أريد فعلاً أن ألعب، وكمنافس وزميل هذا الأمر (البقاء بعيداً) يؤلمني كثيراً (...) أشعر أنني بلغت مرحلة جيدة من التعافي وأقترب من استعادة لياقتي بنسبة 100 بالمئة".



لكنه رأى أن الوضع الدقيق للإصابة التي عانى منها، وعدم وضوح بعض الجوانب المتعلقة بعودة منافسات كرة السلة الأميركية، يجعلان من الصعوبة بمكان "أن أكون مرتاحاً للعب".



وأكد متحدث باسم بايسرز الجمعة، أن الإدارة تحترم خيار اللاعب.



وقال المتحدث: "نحترم ونتفهم بشكل كامل قرار فيكتور بعدم اللعب في استئناف الموسم، الأولوية بالنسبة إلى لاعبينا، كانت وستبقى دائماً، صحتهم".