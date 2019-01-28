أنطوني ديفيس يريد ترك بيليكانز

وقال وكيل أعمال اللاعب المتحدر من شيكاغو والبالغ 25 عاماً ريتش بول لشبكة "إي اس بي إن" الرياضية الإثنين أن ديفيس الذي شارك خمس مرات في مباراة كل النجوم وعضو المنتخب الفائز بذهبية أولمبياد لندن 2012، لا يريد تمديد عقده مع بيليكانز وأوضح بول قائلاً: "يريد أنطوني أن ينتقل إلى فريق يملك فرصة الفوز باستمرار وينافس على لقب البطولة. لقد أراد أن يكون صادقاً وواضحاً في نواياه، وهذا هو السبب الذي دفعه إلى إبلاغهم بهذا القرار الآن. هذا الأمر هو في مصلحة مستقبل أنطوني والنادي معا".

ويحتل أنطوني المركز الثاني في الدوري على صعيد تسجيل النقاط بمعدل وسطي 29,3 نقطة، والثالث في المتابعات (13.3 متابعة)، اضافة إلى 4,4 تمريرات حاسمة.

من جانبه، يحتل بيليكانز الذي خسر مبارياته الثماني الأخيرة، المركز الثالث عشر في ترتيب المنطقة الغربية (22 فوزاً و28 خسارة)، علماً بأن الفرق الثمانية الأولى في كل من المنطقتين تتأهل في نهاية الدوري المنتظم إلى الأدوار الإقصائية ويمكنها المنافسة على لقب البطولة.

ويمكن لديفيس الغائب منذ 19 كانون الثاني/يناير بسبب إصابة بكسر في السبابة اليسرى، أن يصبح حراً عام 2020، وأن يمدد عقده بعد ذلك لخمس سنوات مقابل 240 مليون دولار.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن بول لم يوضح لبيليكانز الفريق الذي يفضل ديفيس الانضمام إليه، وقال إن القرار اتخذ "لإعلامهم بالموعد النهائي حتى يتمكنوا من القيام بما هو أفضل بالنسبة إليهم".

ولا يريد بيليكانز التفريط بديفيس، لكنه يواجه تهديداً بعدم التمديد، ولا يريد بالتالي المخاطرة بخسارة اللاعب دون أي مقابل أذا استمر معه حتى نهاية الموسم وتركه في بداية الموسم المقبل.

ولم يتأهل بيليكانز إلى البلاي أوف سوى مرتين منذ انضمام ديفيس إليه عام 2012، لكنه أقصى بورتلاند ترايل بلايزرز العام الماضي من الدور الأول في أول فوز في البلاي أوف منذ 2008 قبل أن يسقط في الدور الثاني أمام غولدن ستايت ووريرز الذي احتفظ بلقبه في نهاية البطولة.

ويبدي ناديان اهتمامها بديفيس هما بوسطن سلتيكس ولوس أنجليس ليكرز الذي يلعب له النجم المطلق "الملك" ليبرون جيمس الذي يكون ريتش بول وكيل أعماله أيضاً.

