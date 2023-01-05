أنتيتوكونمبو يواصل تقديم عروضه القوية

وسجل يانيس 30 نقطة مع 21 متابعة و10 تمريرات حاسمة بينها الأخيرة لزميله غرايسون ألن الذي سجل ثلاثية قبل نهاية الوقت الإضافي بـ11 ثانية ليحسم النتيجة.

وأوقف شيكاغو بولز سلسلة انتصارات بروكلين نتس بالفوز عليه 121-112 في مباراة ساهم فيها ثلاثة لاعبين في الانتصار وهم ديمار ديروزان وباتريك وليامس وسجل كلاهما 22 نقطة وأضاف زميلهما المونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش 21 نقطة، في حين لم ينفع تألق كيفن دورانت وتسجيله 44 نقطة في إبعاد الهزيمة عن فريقه في حين أضاف كايري إرفينغ 25 نقطة للخاسر أيضاً.

وحقق كليفلاند كافالييرز فوزاً صعباً على فينيكس صنز 90-88 بفضل كاريس لو فير (21 نقطة) ودونوفان ميتشل (20 نقطة مع 9 تمريرات حاسمة).

ولم يتأثر فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بغياب الكاميروني جويل إمبيد وتغلب على إنديانا بايسرز 129-126 بعد التمديد بفضل 26 نقطة لجيمس هاردن.

وتألق جايلن برانسون في صفوف نيويورك نيكس الفائز على سان أنتونيو 117-114 بتسجيله 38 نقطة.

وحقق ممفيس غريزليز الفوز على تشارلوت هورنتس 131-107 بينها 23 نقطة لجا مورانت.

وسقط غولدن ستايت ووريرز بشكل مفاجئ أمام ديترويت بيستونز 119-122 وذلك بعد تحقيقه 5 انتصارات توالياً. وسجل صديق باي ثلاثية ليحسم النتيجة في الرمق الأخير.

وتغلب لوس أنجليس ليكرز على ميامي هيت 112-109 على الرغم من غياب نجمه ليبرون جيمس المريض وسجل له الألماني دنيس شرودر 32 نقطة وأضاف راسل وستبروك (21 نقطة مع 9 تمريرات و8 متابعات).

وفي المباريات الأخرى، فاز أتلانتا هوكس على ساكرامنتو كينغز 120-117، ومينيسوتا تمبروولفز على بورتلاند ترايل بلايزرز 113-106، ونيو أورليانز بيليكانز على هيوستن روكتس 119-108، وأورلاندو ماجيك على أوكلاهوما سيتي ثاندر 126-115.





