أنتيتوكونمبو يقود باكس إلى نهائي المنطقة الشرقية

وحقق باكس عودة مذهلة في هذه السلسلة التي كانت بمثابة نهائي قبل الأوان أمام أحد أقوى الفرق المرشحة إلى اللقب بوجود الثلاثي "الخارق" كيفن دورانت وجيمس هاردن وكايري إرفينغ، فبعد خسارته المباراتين الأولين رد بفوزين متتاليين مدركاً التعادل، ثم خسر المباراة الخامسة، قبل أن يكسب المباراتين الأخيرتين.

وضرب باكس الذي بلغ النهائي للمرة الثانية في السنوات الثلاث الأخيرة بعد الأول عام 2019 عندما خسر أمام تورونتو رابتورز المتوج بلقبه التاريخي الأول لاحقاً، موعداً مع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز أو أتلانتا هوكس اللذين يلتقيان الأحد في القمة السابعة الحاسمة.

على ملعب "باركلايز سنتر أرينا" في نيويورك وأمام 16200 متفرج، فرض أنتيتوكنمبو، أفضل لاعب في الدوري مرتين، نفسه نجماً للمباراة، وفي الوقت الإضافي ساهم كريس ميدلتون في فوز باكس بتحقيقه "دابل دابل" أيضاً حيث سجل 23 نقطة مع 10 متابعات وست تمريرات حاسمة، وأضاف بروك لوبيز 19 نقطة مع 8 متابعات، وجرو هوليداي 13 نقطة مع سبع متابعات وثماني تمريرات حاسمة.

في المقابل، لم ينفع بروكلين نتس تألق نجميه دورانت الذي كان أفضل مسجل في المباراة برصيد 48 نقطة مع تسع متابعات وست تمريرات حاسمة، وهاردن الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الـ"تريبل دابل" بتسجيله 22 نقطة مع تسع متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.



وتأثر نتس كثيراً بغياب نجمه الآخر إرفينغ الذي غاب عن المباراة الثالثة بسبب الإصابة بالتواء في كاحله تعرض له في المباراة الرابعة.

