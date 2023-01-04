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الدوري الأميركي للمحترفين

أنتيتوكونمبو يـتألق ويقود باكس للفوز على ويزاردز

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سجل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 55 نقطة، أعلى معدل بمسيرته في مباراة واحدة، واستحوذ على 10 كرات مرتدة وقدم 7 تمريرات حاسمة لزملائه ليقود ميلووكي باكس للفوز على ضيفه واشنطن ويزاردز 123-113 الليلة الماضية.

reuters

وقاد كريستباس بورزينغيس قائمة المسجلين في ويزاردز برصيد 22 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة. 
 
وتأخر ويزاردز في أواخر الربع الأول وظل يطارد منافسه حتى النهاية.  

وانفرد سكرامنتو كينغز بالمركز الأول في مجموعة المحيط الهادي بفوز مثير على يوتا جاز بنتيجة 117-115 في سولت ليك سيتي.  

وتصدر دي رون فوكس قائمة المسجلين في الفريقين بتسجيل 37 نقطة لسكرامنتو بينما خسر يوتا للمباراة الخامسة توالياً.  

ورغم غياب لاعبه البارز شاي جيلجيوس-ألكسندر سحق أوكلاهوما سيتي ثاندر منافسه بوسطن سيلتيكس بنتيجة 150-117.  

وغاب جيلجيوس-ألكسندربسبب المرض. لكن ثاندر أمطر سلة سيلتيكس بتسجيل 40 نقطة في الربع الثاني و48 في الربع الثالث.
 

واشنطن ويزاردز ميلووكي باكس يانيس أنتيتوكونمبو
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