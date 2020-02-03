فيما سقط دنفر ناغتس بطريقة غير متوقعة أمام مضيفه ديترويت بيستونز بعد يومين فقط على إسقاطه باكس.

في المباراة الأولى، عاد ميلووكي إلى سكة الانتصارات بقيادة أنتيتوكونمبو الذي كان قريباً من تحقيق "تريبل دابل" بتسجيله 30 نقطة، 19 متابعة و9 تمريرات حاسمة، ليقود فريقه إلى الفوز الثاني والأربعين هذا الموسم مقابل سبع هزائم فقط.

وأضاف كريس ميدلتون 25 نقطة لأصحاب الأرض وبروك لوبيز 17 نقطة وتسعة تصديات، فيما كان دنفر بوكر الأفضل في صفوف الضيوف برصيد 32 نقطة.

وقال لوبيز بعد اللقاء "نعتمد جميعاً على بعضنا البعض ونريد أن نتحسن كل ليلة".

في المباراة الأخرى، خسر دنفر ناغتس وصافة المنطقة الغربية لصالح لوس أنجليس كليبيرز بعد خسارته المفاجئة بعد التمديد 128-123 أمام ديترويت بيستونز، بعد يومين فقط من الأداء الجماعي المميز الذي مكّنه من تخطي عقبة باكس.

وفشل ناغتس في المحافظة على تقدم بلغ 21 نقطة أمام بيستونز والإفادة من إصابة نجم الأخير ديريك روز.

ولم تكن الـ"تريبل دابل" التي حقّقها الصربي نيكولا يوكيتش (39 نقطة، 11 متابعة و10 تمريرات حاسمة) كافية لقيادة ناغتس إلى الفوز. وعندما قلص الفارق إلى ثلاث نقاط بثلاثية قبل 30 ثانية من النهاية، سلة من ثون مايكر في الهجمة التالية قضت على آمال الضيوف.

وقدم بيستونز أداء جماعياً مميزاً حيث تجاوز سبعة لاعبين عتبة العشر نقاط، وكان أندري دروموند أفضلهم بـ21، أضاف إليها 17 متابعة، فيما حقق ريجي جاكسن 20 نقطة من مقاعد البدلاء علماً أن دكة بيستونز ساهمت بـ62 نقطة.

وبات في رصيد بيستونز الذي حقق فوزه الأول في ست مباريات، 18 انتصاراً مقابل 33 هزيمة في المركز 11 في المنطقة الشرقية، متخلفاً بأربع مباريات عن أورلاندو ماجيك الذي يحتل المركز الثامن الأخير المؤهل في المنطقة الشرقية إلى الأدوار الاقصائية "بلاي أوف".

وفاز حامل اللقب وثاني المنطقة الشرقية تورونتو رابتورز على شيكاغو بولز 129-102 رافعاً رصيده إلى 36 فازاً و14 خسارة، بينما بقي بولز خارج منطقة التأهل للبلاي أوف في المركز التاسع بـ 19 فوزاً و33 خسارة.

وحقّق هيوستن روكتس فوزه الثاني توالياً وجاء على حساب نيو أورليانز بيليكانز 117-109 ليرفع رصيده إلى 31 فوزاً مقابل 18 خسارة في المركز الخامس، بينما بقي بيليكانز في المركز الثاني عشر بـ 20 فوزاً و30 خسارة.