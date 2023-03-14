أنتيتوكونمبو يعود بقوة مع باكس وسلتيكس يسقط أمام روكيتس

انتهت مواجهة متوترة في ساكرامنتو باشتباك محتدم بين بروك لوبيز وتري لايلز في الثواني الأخيرة، ما أدى إلى مشاجرة جماعية وطرد كلا اللاعبين.

أضاف أنتيتوكونمبو 12 متابعة وأربع تمريرات حاسمة الى نقاطه الـ46، ليجد باكس طريقه الى السلة بطريقة رائعة في الشوط الثاني الذي سجّل فيه 80 نقطة.

غاب أفضل لاعب في الدوري مرتين عن آخر ثلاث مباريات لبطل عام 2021، بما فيها خسارة السبت أمام غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب في سان فرانسيسكو.

لكن عودته جاءت في الوقت المناسب أمام ساكرامنتو مفاجأة الموسم والذي يحتل المركز الثالث في المنطقة الشرقية خلف دنفر ناغتس وممفيس غريزليز.

وحصل اليوناني على الدعم من كريس ميدلتون الذي أحرز 31 نقطة بالإضافة الى 23 من لوبيز، ليعوّض باكس تأخره بفارق 15 نقطة في إحدى المراحل في طريقه للفوز.

كان ديأرون فوكس الأفضل في ساكرامنتو مع 35 نقطة.

وعزز باكس صدارته للغربية بسجل 49-19 وبات يبتعد بمباراتين ونصف عن سلتيكس الوصيف الذي سقط بطريقة غريبة أمام روكتس متذيل الغربية.

في مباريات أخرى، سجل كلاي تومسون 38 نقطة، بينها 33 في الشوط الأول تضمنت 8 ثلاثيات، ليقود ووريرز، خامس الغربية، للفوز على ضيفه فينيكس صنز الرابع 123-112.

وبعد الأداء الرائع في الشوط الاول، ظن البعض أن تومسون قد يكون في طريقه الى تحطيم الرقم القياسي الشخصي لأكبر عدد من الثلاثيات في مباراة واحدة (14).

لكن أداءه تراجع في الشوط الثاني ولم يسجل أي نقطة في الربع الثالث ليبقى بعيدًا عن الرقم الذي حققه في 2018.

قال بعد المباراة "ستكون هناك فترات هادئة، أتمنى لو أنه بإمكاني تسجيل 33 نقطة في كل شوط ولكن أنا سعيد أكثر بالفوز".

أنهى ستيفن كوري المباراة مع 23 نقطة وأضاف جوردان بول 20 لووريرز الذي عزز سجله الى 36-33 في المركز الخامس في الغربية.

روكتس يصعق سلتيكس

مفاجأة الأمسية جاءت من هيوستن عندما سقط سلتيكس أمام متذيل الدوري روكتس رغم 43 نقطة لجايلن براون.

أمل سلتيكس في تضييق الخناق على ميلووكي ضد فريق يعاني في التسجيل هذا الموسم، لكنه قوبل بهيوستن متعطش ومندفع في مباراة تبادل فيها الفريقان التبادل 15 مرة ليتعرض بوسطن للخسارة الرابعة في آخر ست مباريات.

كان جايلن غرين الأفضل في روكتس مع 28 نقطة علمًا بأن خمسة لاعبين من الفائز تجاوزوا عتبة العشر نقاط.

وكان سلتيكس قادرًا على أخذ المباراة الى التمديد، لكن جايسون تايتوم أهدر محاولة من تحت السلة في الثواني الاخيرة ليحقق روكتس فوزه الـ16 فقط هذا الموسم مقابل 52 هزيمة.

قال مدرب بوسطن جو مازولا "عليك أن تسدد المحاولات التي تتاح أمامك عندما تُفلت من الرقابة. المباراة تقتصر أحيانًا على المتابعات الهجومية، النقاط من الفرصة الثانية وخسارة الكرة".

وقاد جيمي باتلر بنقاطه الـ24 ميامي هيت لفوز صعب على ضيفه يوتا جاز 119-115، في مباراة سجل فيها سبعة لاعبين من هيت 10 نقاط أقله.

كان الفنلندي لاوري ماركانين الأفضل في يوتا مع 38 نقطة ولكن ميامي أظهر رباطة جأش في الاوقات الحاسمة في مباراة تغيّر خلالها التقدم 17 مرة.

قال إريك سبولسترا مدرب ميامي "طاقة جيمي وعزمه وشراسته في هذه الدقائق فريدة للغاية".

وعزّز هيت سجله الى 37-33 في المركز السابع في الشرقية، على بُعد مركز من المراكز المؤهلة مباشرة الى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" قبل 12 مباراة من نهاية الموسم المنتظم.