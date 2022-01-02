أنتيتوكونمبو يتألق ويقود باكس للفوز على بيليكانز

ونجح يانيس في 35 نقطة مع 16 متابعة و10 تمريرات حاسمة محققاً "تريبل دابل" للمرة الثانية هذا الموسم والـ27 في مسيرته، فبات على بعد مسافة واحدة من أسطورة كرة السلة الأميركية مايكل جوردان.

ورفع ميلووكي رصيده إلى 25 انتصاراً منذ مطلع الموسم الحالي مقابل 13 هزيمة ليحتل المركز الثالث في المنطقة الشرقية وراء بروكلين نتس وشيكاغو بولز.

وحقق مدرب باكس مايك بودنهولتسر فوزه الرقم 400 خلال مسيرته التدريبية.

ديروزان يدخل تاريخ الـNBA

ودخل نجم شيكاغو بولز ديمار ديروزان التاريخ عندما أصبح اول لاعب في الدوري الأميركي للمحترفين يسجل سلتين حاسمتين في يومين توالياً في الرمق الأخير عندما انتزع الفوز لفريقه على واشنطن ويزاردز 120-119 بتسديدة ثلاثية منهياً المباراة بتسجيله 28 نقطة مع 9 متابعات و5 تمريرات حاسمة. وكان أسطورة بوسطن سلتيكس لاري بيرد سجل سلة الحسم في مباراتين توالياً لكن فصلت بينهما ثلاثة ايام عام 1985.

وكان ديروزان سجل سلة الحسم أيضا في سلة أنديانا بايسرز يوم الجمعة أيضاً.

وعزز شيكاغو الذي حقق فوزه السابع توالياً، صدارته للمنطقة الغربية برصيد 24 انتصاراً مقابل 10 خسائر.

غولدن ستايت يتفوق على يوتا جاز

وتغلب غولدن ستايت ووريرز على يوتا جاز (123 – 116) بفضل تألق ستيفن كوري صاحب 28 نقطة بينها 6 ثلاثية من أصل 12 محاولة قام بها. وساهم أيضاً بالفوز كل من اندرو ويغينز واوتو بورتر جونيور مع 25 و20 نقطة توالياً. اما في صفوف الخاسر فتساوى أربعة لاعبين هم بوغدان بوغدانوفيتش ورودي غوبير ودونوفان ميتشل وجوردان كلاركسون بتسجيل 20 نقطة لكل منهم.

وتغلب دنفر ناغتس على هيوستن روكتس 124-111 بفضل 24 نقطة و11 متابعة لنجمه الصربي نيكولا يوكيتش.

وعلى الرغم من تسجيل نجم بروكلين نتس جيمس هاردن "تريبل دابل" في سلة لوس أنجليس كليبرز مع 34 نقطة و12 متابعة و13 تمريرة حاسمة، إلا أن كليبرز تمكن من حسم النتيجة والفوز 120-116.

وفي مباراة اخرى، تغلب ديترويت بيستونز على سان أنطونيو سبيرز 117-116 بعد التمديد.

