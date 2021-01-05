أنتيتوكونمبو يبهر ويقود ميلووكي لتجاوز ديترويت



ودكّ أنتيتوكونمبو سلة ديترويت بثلاثين من أصل نقاط فريق الـ67 في الشوط الأول، وأنهى اللقاء بسبع رميات حرة ناجحة من أصل تسع محاولات، وأضاف 9 متابعات و4 تمريرات حاسمة.

وبعد أن نجح بيستونز في تقليص الفارق إلى ثماني نقاط 110-118 في آخر 2,38 دقيقة من اللقاء، دخل النجم اليوناني على الخط باعتراضه محاولة الفرنسي سيكو دومبويا ثم نجح في الجهة المقابلة بمتابعة تسديدة فاشلة لزميله دونتي ديفينتشينزو، موجهاً ضربة لآمال الضيوف بالعودة إلى اللقاء.

ورأى مدرب باكس مايك بودنهولزر الذي حقق فريقه فوزه الرابع في 7 مباريات، أنّ "الاعتراض والمتابعة في السلة كانا كبيرين"، مضيفاً بأنّه لم يشأ أن يرى ديترويت يقلص الفارق إلى أكثر من ذلك.

وعلى غرار أنتيتوكونمبو، أفضل لاعب في الدوري خلال الموسمين الماضيين، قدم تايتوم مباراة كبيرة أمام تورونتو وقاد سلتيكس لفوزه الخامس في ثماني مباريات.

معاناة رابتورز مستمرة

ولا يبدو أنّ تامبا باي في فلوريدا تناسب تورونتو الذي اضطر إلى "هجر" ملعبه بسبب القيود الكندية المشددة في مواجهة موجة تفشي جديدة لفيروس كورونا المستجد، إذ مني بطل 2019 بهزيمة ثانية في ملعبه المؤقت من أصل ثلاث مباريات وخامسة بالمجمل هذا الموسم من أصل ست مباريات.

وعجز رابتورز عن إيقاف تايتوم الذي سجل 40 نقطة بعدما نجح في 11 من محاولاته الـ19 وفي جميع محاولاته الـ13 عن خط الرميات الحرة، وأنهى اللقاء على بعد نقطة واحدة من رقمه القياسي الشخصي.

وكانت مواجهة الإثنين الأولى بين الفريقين منذ أن تنازل رابتورز عن لقبه التاريخي بخروجه من الدور الثاني للبلاي أوف على يد سلتيكس.

وواصل فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بدايته الرائعة بتحقيقه فوزه السادس في 7 مباريات، وجاء على حساب تشارلوت هورنتس 118-101.

وكان توبياس هاريس بنقاطه الـ22 أفضل لاعبي سيكسرز، وكان من بين سبعة من فريقه برصيد 10 نقاط أو أكثر، أبرزهم الكاميروني المتألق جويل إمبيد الذي سجل 14 مع 11 متابعة وأضاف داني غرين 13 وداني سيمونز 12 مع 10 متابعات و6 تمريرات حاسمة.

وبعد هزيمتين على التوالي، استعاد أورلاندو ماجيك توازنه وحقق فوزه الخامس في 7 مباريات بعد تغلبه على كليفلاند كافالييرز 103-83 بفضل آرون غوردون الذي سجل 24 نقطة، بينها 6 ثلاثيات.

أول "تريبل دابل" لدونتشيتش هذا الموسم -

وفي أبرز المباريات الأخرى، حسم دالاس مافريكس مواجهته مع جاره في ولاية تكساس هيوستن روكتس بالفوز عليه 113-100 بفضل جهود السلوفيني لوكا دونتشيتش الذي حقق أول "تريبل دابل" لهذا الموسم والـ26 في مسيرته بالدوري الأميركي بتسجيله 33 نقطة مع 16 متابعة و11 تمريرة حاسمة.

كما لعب تيم هارداواي جونيور دوراً أساسياً في الفوز الثالث لمافريكس هذا الموسم بتسجيله 30 نقطة، فيما كان كريستيان وود (23) وجيمس هاردن 21 (مع 10 تمريرات حاسمة( الأفضل في الجهة المقابلة من دون أن يجنبا روكتس هزيمته الثالثة في خمس مباريات.

وبعد يوم على تقديمه أفضل مباراة في مسيرته بتسجيله 62 نقطة في سلة بورتلاند ترايل بلايزرز، قاد ستيفن كوري فريقه غولدن ستايت ووريرز لفوز كبير على جاره في كاليفورنيا ساكرامنتو كينغز 137-106 بتسجيله 30 نقطة مع 9 متابعات و8 تمريرات حاسمة.

هيت يحافظ على تقليده

وحافظ ميامي هيت وصيف البطل على تقليده هذا الموسم بخسارة مباراة ثم الفوز بالتالية، وذلك بتغلبه على ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 118-90.

وعلى غرار المباريات الخمس الأولى للموسم، بدأ هيت اللقاء بتشكيلة أساسية مختلفة عن المباراة السابقة التي خسرها أمام دالاس مافريكس بإشراك كيلي أولينيك منذ البداية.

ولعب أولينيك دوراً أساسياً في الفوز بتسجيله 5 ثلاثيات في طريقه لإنهاء اللقاء بـ19 نقطة، فيما تألق بام أديبايو بتسجيله 20 نقطة بعدما نجح في 9 من محاولاته العشر.

وفي النتائج الأخرى، تغلب نيويورك نيكس على أتلانتا هوكس 113-108، وإنديانا بيسرز على نيو أورليانز بيليكانز 118-116 بعد التمديد.



