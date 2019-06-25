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كوبا أمريكا 2019

الدوري الأميركي للمحترفين

أنتيتوكونمبو أفضل لاعب في الدوري الأميركي للمحترفين

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نال جيانيس أنتيتوكونمبو جائزة أفضل لاعب في الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين عقب المستوى المميز الذي قدمه في السنة الفائتة.

Reuters

وأعلنت الـNBA اليوم الثلاثاء في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر الإنترنت عن اختيار أنتيتوكونمبو كأفضل لاعب بعدما قاد ميلووكي باكز إلى نصف نهائي البطولة.

وخرج ميلووكي باكز من المربع الذهبي بعدما خسر من تورونتو 4-2 بمجموع المواجهات والذي نال اللقب بفوزه على غولدن ستيت.

ولفتت أرقام أنتيتوكونمبو (24 عاماً) الأنظار، إذ وصل معدله إلى 27.7 نقطة و12.5 كرة مرتدة، ليتفوّق على جيمس هاردن أشد منافسيه على الجائزة الفردية والذي حلّ ثانياً.

وعانى أنتيتوكونمبو من ظروف صعبة جداً في بداياته، لكنه تحوّل من لاجئ نيجيري مشرد في شوارع اليونان إلى نجم من صفوة نجوم كرة السلة في العالم.

جيانيس أنتيتوكونمبو
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