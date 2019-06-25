أنتيتوكونمبو أفضل لاعب في الدوري الأميركي للمحترفين

وأعلنت الـNBA اليوم الثلاثاء في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر الإنترنت عن اختيار أنتيتوكونمبو كأفضل لاعب بعدما قاد ميلووكي باكز إلى نصف نهائي البطولة.

وخرج ميلووكي باكز من المربع الذهبي بعدما خسر من تورونتو 4-2 بمجموع المواجهات والذي نال اللقب بفوزه على غولدن ستيت.

ولفتت أرقام أنتيتوكونمبو (24 عاماً) الأنظار، إذ وصل معدله إلى 27.7 نقطة و12.5 كرة مرتدة، ليتفوّق على جيمس هاردن أشد منافسيه على الجائزة الفردية والذي حلّ ثانياً.

وعانى أنتيتوكونمبو من ظروف صعبة جداً في بداياته، لكنه تحوّل من لاجئ نيجيري مشرد في شوارع اليونان إلى نجم من صفوة نجوم كرة السلة في العالم.