أنباء عن انتقال برادلي بيل إلى فينيكس صنز

وسيشكل صانع الألعاب البالغ من العمر 29 عاماً والذي اختير ثلاث مرات لمباراة كل النجوم "أول ستار"، ثلاثياً هجومياً ضارباً مع دورانت وبوكر، بما أن معدل نقاطه بلغ 31.5 نقطة في المباراة الواحدة في موسم 2020-2021.

في الموسم الماضي، سجل 23.2 نقطة في المباراة الواحدة، مع معدل نجاح بنسبة 51% هو الأفضل في مسيرته الاحترافية، على الرغم من غيابه عن العديد من المباريات بسبب الإصابات.

ولن يكون لصنز الذي أقصي من الدور نصف النهائي للمنطقة الغربية هذا الموسم على يد دنفر ناغتس الذي توج باللقب الأول في تاريخه لاحقاً، أي طموح آخر سوى إحراز اللقب الأول في تاريخه أيضاً.

وقال مارك بارتلشتاين، وكيل بيل: "لقد كان إتمام الصفقة معقداً جداً، مع وجود العديد من العقبات التي كان يجب تجاوزها، ولكن (مالك ويزاردز) تيد ليونسيس و(رئيس مجلس الإدارة) مايكل وينغر كانا شريكين رائعين في تحقيق هذا المشروع. نحن ممتنون لهما جدا".

وسيشتري فينيكس الذي قد تواجهه مشكلة مرتبطة بالحد الأقصى للرواتب مع ثلاثة نجوم من عيار بيل ودورانت وبوكر بالإضافة إلى ديأندريه أيتون، آخر أربع سنوات من عقد بيل مع ويزاردز بعدما لعب مع الأخير لمدة 11 عاماً.

