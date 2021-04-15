ألدريدج يعلن اعتزاله بسبب مشاكل في القلب

وكتب ألدريدج في رسالة نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "كتبتُ هذه الرسالة بقلب مثقل. في المباراة الأخيرة، لعبت مع عدم انتظام في دقات القلب. بعد ساعات في الأمسية ذاتها، زاد الأمر سوءًا وأقلقني أكثر".

وتابع "على الرغم من أن الحال أفضل الآن، إلا أن ما شعرت به تلك الليلة كان من أكثر الأمور رعبًا التي مررت بها على الإطلاق. لذلك اتخذت قرار الاعتزال من الـNBA على مدى 15 عامًا، جعلتُ كرة السلة أولوية بالنسبة لي، لكن الآن هو الوقت المناسب لأضع صحتي وعائلتي في المقام الأول".

انضم ألدريدج الى نتس في أواخر آذار/مارس الفائت من سان أنتونيو سبيرز في محاولة للفوز بلقب الدوري للمرة الأولى قبل اعتزاله، حيث التحق بكوكبة من النجوم في وصيف المنطقة الشرقية مع كيفن دورانت، جيمس هاردن، كايري ارفينغ، بلايك غريفين وغيرهم.

وتابع في رسالته "أنا ممتن لكل ما قَدَّمَته لي هذه الرياضة: الذكريات الجميلة، اللحظات الرائعة والحزينة والصداقات التي أنشأتها والتي سأحتفط بها إلى الأبد. أشكر بورتلاند لأنه اختار في الدرافت فتى نحيفًا من تكساس ومنحه الفرصة (...) أريد أن أشكر سبيرز لأنهم ضمّوني الى العائلة ومنحوني خمس سنوات".

وأردف "في النهاية أشكر بروكلين، انتظرتم أكثر مني. في رياضة تتغير كثيرًا طلبتم مني المجيء والقيام بما أقوم به. أنا آسف أن ذلك لم يدم طويلا".

وختم "لا تعرفون متى تصل الأمور إلى نهايتها، لذا احرصوا على الاستمتاع بها كل يوم. بإمكاني القول بحق إنني قمتُ بذلك".