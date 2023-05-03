أداء دفاعي رائع يمنح ليكرز فوزاً افتتاحيًا في أرض ووريرز

ولبّت المباراة بين عملاقي ولاية كاليفورنيا التوقّعات، حيث فرمل ليكرز عودة رهيبة لغولدن ستايت في نهاية المواجهة، لينتزع منه أفضلية الأرض، إذ كان الأخير قد حلّ سادساً في الغربية مقابل المركز السابع لليكرز.

وكان ليكرز في طريقه للفوز بعدما صنع فارقاً بلغ 14 نقطة قبل ست دقائق على نهاية الوقت الأصلي، نتيجة خطة دفاعية محكمة على ملعب تشايس سنتر في سان فرانسيسكو، برز فيها أنتوني ديفيس صاحب 30 نقطة و23 متابعة.

لكن ووريرز ردّ بعنف من خلال ثلاثيات ستيفن كوري (27 نقطة بينها 6 ثلاثيات) وعادل 112-112، ليحقق سلسلة رائعة من 14 نقطة توالياً، قبل دقيقة و38 ثانية من نهاية الوقت.

وفيما كان ووريرز، مدعوماً من الجماهير المذهولة بالعودة، في طريقه لقلب الطاولة وتحقيق الفوز، استجمع ليكرز قواه وصمد في الثواني القاتلة.

استعاد دانجيلو راسل تقدم الفريق الأصفر 114-112، قبل أن ترفع رمية حرّة للأسطورة ليبرون جيمس (22 نقطة و11 متابعة) الفارق إلى ثلاث نقاط.

أهدر جوردان بول فرصة المعادلة قبل 9.7 ثوان من الصافرة، قبل أن توصل رميتان حرتان من الألماني دنيس شرودر ليكرز إلى بر الأمان.

نيويورك يعادل ميامي

وفي مباراة ثانية ضمن نصف نهائي المنطقة الشرقية، سجّل جايلن برانسون 30 نقطة ليقود نيويورك نيكس إلى الفوز على ضيفه ميامي هيت 111-105 ومعادلة السلسلة 1-1.

سجّل برانسون 10 من 19 محاولة بينها 6 ثلاثيات من 10 محاولات، كانت كافية لتفوّق نيكس على ميامي العنيد والذي لعب دون نجمه المصاب جيمي باتلر.

وتقلّبت هوية المتقدّم بالنتيجة 16 مرة في المباراة، قبل أن يسجّل نيكس 12 نقطة مقابل 3 لخصمه منتصف الربع الأخير، بينها ثلاثية لبرانسون.

تقدّم صاحب الأرض 99-96 فكانت تلك السلسلة حاسمة إذ احتفظ بها نيكس حتى النهاية أمام الجماهير الملتهبة (20 ألفاً) في قاعة ماديسون سكوير غاردن الشهيرة.

وكان برانسون قد وصف أداءه بـ"الرهيب" بعد المباراة الأولى الأحد التي خسرها نيكس في عقر داره، وذلك بعدما أهدر رمياته الثلاثية السبع.

لكن الموزّع البالغ 26 عاماً كان أكثر سعادة الثلاثاء "أفضل نوعاً ما. يجب أن أتحسّن على جهتي الملعب. أنا سعيد لفوزنا ويمكننا التعلّم من الفوز، لكن يجب أن نواصل التحسّن".

وحصل برانسون على دعم هجومي من جوليوس راندل (25 نقطة) الكندي آر جاي باريت (24) وجوش هارت (14).

ولدى الخاسر، سجل كايليب مارتن 22 نقطة وأضاف النيجيري-الأميركي غايب فنسنت 21. وتتنقل السلسلة إلى فلوريدا حيث يستضيف ميامي المباراة الثالثة السبت.









