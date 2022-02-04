أتلانتا ينهي سلسلة من 11 انتصارًا للمتصدر صنز



وكانت هناك شكوك حول مشاركة يونغ في المباراة قبل ساعات قليلة فقط، بعد أن غاب بسبب إصابة في كتفه. إلا أنه سجل ست من أصل 20 ثلاثية لفريقه في الأمسية، آخرها أنهت سلسلة من ست نقاط تواليًا لصنز ومنحت أتلانتا التقدم 122-113 قبل 37.7 ثانية من النهاية.



وكانت هذه الخسارة العاشرة لفينيكس هذا الموسم والأولى منذ سقوطه أمام ميامي هيت في الثامن من كانون الثاني/يناير الفائت، مقابل 41 انتصارًا في الصدارة.

قال يونغ بعد انتصار فريقه الثامن في آخر تسع مباريات: "إنها أوقات رائعة نمر بها".



وكان ديفن بوكر أفضل مسجل في صنز مع 32 نقطة فيما أضاف ميكال بريدجز 24 وكريس بول 18. وأحرز كل من جون كولينز وكيفن هورتر 19 نقطة لأتلانتا الذي يحتل المركز العاشر في المنطقة الشرقية مع اقتراب موعد مباراة كل النجوم (أول ستار).



في لوس أنجليس، خطف كليبيرز فوزًا على غريمه وجاره ليكيرز 111-110 عندما سجل ريجي جاكسون ثنائية من تحت السلة قبل 4.1 ثوان من نهاية المباراة.



وأتيحت فرصة أخيرة لأنتوني ديفيس الذي منح ليكرز التقدم بسلة ساحقة قبل 12.5 ثانية من النهاية، من أجل قلب الامور إلا أنّ محاولته مع الصافرة لم تنجح.



وحقق غولدن ستايت ووريرز انتصاره الثامن تواليًا على حساب ساكرامنتو كينغز 126-114، فيما سقط شيكاغو بولز متصدر الشرقية أمام تورونتو رابتورز بعد التمديد 127-120.

وانتصر ميامي هيت على سان أنطونيو سبرز 112- 95.