أتلانتا وكليبرز على بعد خطوة من بلوغ نهائي المنطقتين

في المباراة الأولى، قلب أتلانتا هوكس تخلفه أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بفارق 26 نقطة في نهاية الشوط الأول ليخرج فائزا عليه 109-106.

ويدين أتلانتا بالفوز إلى نجمه تراي يانغ الذي قاد العمليات الهجومية في الشوط الثاني وأنهى المباراة مسجلاً 39 نقطة، وأضاف زميلاه جون كولينز والايطالي دانيلو غاليناري 19 و16 نقطة توالياً.

وضرب فيلادلفيا بقوة في الربع الأول بتسجيله 38 نقطة مقابل 24 لمنافسه، ثم وسع الفارق إلى 26 نقطة بإضافة 24 نقطة مقابل 16 لفيلادلفيا في الربع الثاني.

وبعد أن قلص أتلانتا الفارق قليلاً في نهاية الربع الثالث، كشر عن أنيابه في الربع الأخير بتسجيله 40 نقطة في حين اكتفى فيلادلفيا ب19 فقط.

وقال يانغ بعد المباراة: "على الرغم من تخلفنا واصلنا الكفاح، لدينا ثقة ببعضنا البعض، نحن مجموعة رائعة ويتعين علينا مواصلة الانتصارات والثقة بأنفسنا".

أما افضل مسجل في صفوف فيلادلفيا فكان نجمه الكاميروني جويل امبيد مع 37 نقطة وأضاف زميله سيث كوري 35 نقطة.

ويستطيع أتلانتا حسم النتيجة نهائيا وبلوغ نهائي المنطقة الشرقية في صالحه عندما يستضيف المباراة السادسة على ملعبه مساء الجمعة.

أفضلية لكليبرز على جاز



وفي المنطقة الغربية، تقدم لوس آنجليس كليبرز على يوتا جاز 3-2 بفوزه عليه 119-111 في المباراة الخامسة.

ودخل كليبرز المباراة وسط أنباء عن امكانية خسارة جهود نجمه كواهي لينارد حتى نهاية الموسم وربما أكثر بعد تعرضه لإصابة خطيرة في ركبته في المباراة الرابعة، لكن معنويات الفريق لم تتأثر ونجح في الاقتراب خطوة هامة من بلوغ نهائي المنطقة.

وسجل لينارد ما معدله 30,4 نقطة في المباراة الواحدة في الأدوار الإقصائية الحالية، مع 4,4 تمريرات حاسمة و7,7 متابعات.

وبعد ان كانت النتيجة متقاربة في نهاية الشوط الأول بتقدم جاز بفارق 5 نقاط (65-60)، جاءت نقطة التحول في المباراة خلال الربع الثالث حيث سجل كليبرز 32 نقطة مقابل 18 لمنافسه وحافظ على تقدمه في الربع الأخير ليخرج فائزاً.

وكان بول جورج أبرز المسجلين في صفوف كليبرز مع 37 نقطة، أما في صفوف الخاسر فكان الصربي بوغدان بوغدانوفيتش أفضل مسجل مع 32 نقطة وأضاف دونوفان ميتشل 21 نقطة.