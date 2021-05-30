أتلانتا هوكس على بعد فوز من الدور الثاني

وقاد تراي يونغ فريقه إلى الفوز مع 27 نقطة وتسع تمريرات حاسمة فيما سجل جون كولينز 22 وأضاف الإيطالي دانيو غاليناري 21 من دكة البدلاء، مقابل 10 نقاط و15 متابعة لكلينت كابيلا.

وستكون الفرصة سانحة أمام أتلانتا للتأهل للمرة الأولى منذ 2016 إلى الدور الثاني عندما يتجه الى ملعب ماديسون سكوير غاردن في نيويورك الاربعاء.

وهو الانتصار الثالث عشر تواليًا لأتلانتا على أرضه، وهي أطول سلسلة في الدوري هذا الموسم، كما خسر مباراتين فقط على ملعبه من آخر 23.

كان يوليوس راندل الافضل من جانب الضيوف مع 23 نقطة، 10 متابعات و7 تمريرات حاسمة فيما سجل أر جاي باريت 21 نقطة.

وابتعد أتلانتا في النتيجة في الربع الثالث وتقدم 88-71 مع نهايته ليحافظ على افضليته ويختم المواجهة لصالحه.



