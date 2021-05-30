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دوري أبطال أوروبا

الدوري الأميركي للمحترفين

أتلانتا هوكس على بعد فوز من الدور الثاني

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بات أتلانتا هوكس على بعد فوز واحد من التأهل إلى الدور الثاني من الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" عن المنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، بعدما تقدم 3-1 في السلسلة امام نيويورك نيكس بفوزه الأحد 113-96.

AFP

وقاد تراي يونغ فريقه إلى الفوز مع 27 نقطة وتسع تمريرات حاسمة فيما سجل جون كولينز 22 وأضاف الإيطالي دانيو غاليناري 21 من دكة البدلاء، مقابل 10 نقاط و15 متابعة لكلينت كابيلا.

وستكون الفرصة سانحة أمام أتلانتا للتأهل للمرة الأولى منذ 2016 إلى الدور الثاني عندما يتجه الى ملعب ماديسون سكوير غاردن في نيويورك الاربعاء.

وهو الانتصار الثالث عشر تواليًا لأتلانتا على أرضه، وهي أطول سلسلة في الدوري هذا الموسم، كما خسر مباراتين فقط على ملعبه من آخر 23.

كان يوليوس راندل الافضل من جانب الضيوف مع 23 نقطة، 10 متابعات و7 تمريرات حاسمة فيما سجل أر جاي باريت 21 نقطة.

وابتعد أتلانتا في النتيجة في الربع الثالث وتقدم 88-71 مع نهايته ليحافظ على افضليته ويختم المواجهة لصالحه.
 
 

نيويورك نيكس أتالانتا هوكس الدوري الأميركي للمحترفين
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