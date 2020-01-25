5 أسباب قد تقود لايبزيغ للتتويج بلقب الدوري الألماني January 25, 2020 10:17 3:30 دقيقة لايبزيج -آخر الفيديوهات 2:15 دقيقة هل ينهي يونايتد الموسم بين الأربعة الكبار؟ 2:31 دقيقة قمة بين قطر والبحرين في نصف نهائي آسيا لكرة اليد 2:40 دقيقة أبطال المبارزة في الدوحة للاقتراب من حلم طوكيو 0:37 دقيقة تشيتشاريتو: سأقدم كل شيء للوس أنجليس غالاكسي 2:33 دقيقة مباراة الترجي والرجاء - التغطية الخاصة 2:07 دقيقة ريان شرقي الموهبة الصاعدة في أولمبيك ليون 1:48 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 3:30 دقيقة 5 أسباب قد تقود لايبزيغ للتتويج بالـ"بوندسليغا" 1:18 دقيقة بليشكوفا تودّع أستراليا 0:59 دقيقة نادال يقدم أفضل مبارياته ويبلغ الدور الرابع