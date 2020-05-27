وسجل لوكاس كلوسترمان (24) والتشيكي باتريك شيك (68) هدفي لايبزيغ الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 63 لطرد مدافعه مارسيل هالستنبرغ، والصربي ماركو غروييتش (9) والبولندي كريستوف بيونتيك (82 من ركلة جزاء) هدفي هرتا برلين.

وكانت الفرصة متاحة أمام لايبزيغ لمعادلة رصيد دورتموند (57 نقطة) بعد سقوط الأخير أمس الثلاثاء أمام ضيفه بايرن ميونيخ المتصدر بهدف نظيف في الـ"كلاسيكر".

إلا أن التعادل الرابع في مبارياته الخمس الأخيرة أبقاه ثالثاً برصيد 55 نقطة بفارق نقطتين خلف دورتموند وبالفارق ذاته أمام كل من بوروسيا مونشنغلادباخ الذي تعادل سلبًا مع فيردر بريمن، وباير ليفركوزن الذي خسر أمام فولفسبورغ 1-4 الثلاثاء.

وافتقد لايبزيغ لجهود مهاجمه الدولي الدنماركي يوسف بولسن الذي تعرض لإصابة بتمدد في أربطة كاحله الأيمن خلال الفوز على ماينتس عندما أصبح أول لاعب يخوض 250 مباراة في تاريخ النادي الحديث ستبعده لفترة عن الملاعب.

وكان بولسن عنصراً رئيساً في تشكيلة المدرب يوليان ناغلسمان بعد استئناف الدوري في 16 أيار/مايو.

وافتتح هرتا التسجيل باكرًا بعدما رفع مارفن بلاتنهاردت الكرة من ركنية وصلت إلى الصربي ماركو غروييتش تابعها بيمناه "على الطائر" في الشباك مسجلاً هدفه الرابع في الدوري هذا الموسم (9).

عادل أصحاب الأرض النتيجة بالسلاح ذاته بعدما وصلت الكرة إلى لوكاس كلوسترمان من ركنية نفذها الفرنسي كريستوفر نكونو، تابعها المدافع رأسية نحو القائم الثاني (24).

وأهدر البوسني فيداد إيبيسيفيتش فرصة محققة لمنح التقدم للضيوف قبل الاستراحة عندما وصلته عرضية من البلجيكي دودي لوكيباكيو، إلا أن قائد برلين تابعها فوق العارضة (41).

وتلقى لايبزيغ ضربة موجعة بطرد مدافعه هالستنبرغ لحصوله على الانذار الثاني في الدقيقة 63، لكن ذلك لم يمنعه من التقدم للمرة الأولى في المباراة وتحديداً بعد خمس دقائق عبر التشيكي باتريك شيك بتسديدة زاحفة بيسراه من خارج المنطقة تصدى لها الحارس روني يارشتاين قبل أن تفلت منه وتتابع طريقها نحو الشباك (68).

إلا أن فرحة أصحاب الأرض لم تدم طويلاً، بعد أن حصل البرازيلي ماثيوس كونشا على ركلة جزاء إثر عرقلة من البديل الانكليزي أديمولا لقمان، ترجمها البديل الآخر بيونتيك، المنتقل من ميلان الايطالي في كانون الثاني/يناير، بنجاح (82).

وارتقى هرتا برلين إلى المركز العاشر مؤقتاً برصيد 35 نقطة.

