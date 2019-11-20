يونيون ضد هيرتا .. الوافد الجديد ضد الكبير المتمرس November 20, 2019 10:50 2:17 دقيقة الدوري الألماني -آخر الفيديوهات 3:41 دقيقة هولندا تختتم مشوارها في التصفيات باكتساح إستونيا 4:53 دقيقة ألمانيا تحسم صراع الصدارة مع هولندا 1:53 دقيقة روبياليس: روبرت مورينو هو من طلب إعفاءه من مهامه 3:21 دقيقة منتخب ويلز يلحق بركب المتأهلين إلى يورو 2020 3:15 دقيقة المنتخب التونسي يعود بفوز ثمين من غينيا الاستوائية 0:59 دقيقة المنتخب المصري يتأهل لدورة الألعاب الأولمبية 1:11 دقيقة توتنهام يقيل مدربه ماوريتسيو بوتشيتينو 0:29 دقيقة المنتخب الموريتاني ينتصر على إفريقيا الوسطى 0:30 دقيقة مارادونا يترك منصبه مدرباً لخيمناسيا لا بلاتا 1:03 دقيقة كوت ديفوار تبلغ المشهد الختامي وأولمبياد طوكيو