وتقدم شيرالدو بيكر من سورينام بالنتيجة لأصحاب الأرض (12) قبل أن يرد عليه كيميتش سريعاً بهدف التعديل (15) لتخدم نتيجة قمة المرحلة الخامسة كل من دورتموند وفرايبورغ.

وصار رصيد كل من بايرن ميونيخ ويونيون برلين 11 نقطة خلف بوروسيا دورتموند وفرايبورغ (12).

وهذا التعادل الثاني لبايرن ميونيخ مقابل ثلاثة انتصارات وهو الحال نفسه بالنسبة لمنافسه يونيون برلين.

ومع أن بايرن كان الطرف الأفضل بالمجمل من حيث السيطرة (67 بالمئة) وتهديد المرمى (21 محاولة مقابل 10) لكن تنظيم يونيون برلين وتألق حارسه رونو سمح لصاحب الأرض في تجنب الهزيمة أمام المرشح الأول للقب.

وقفز فرايبورغ لصدارة البوندسليغا بفارق الأهداف عن دورتموند مستفيداً من فوزه الصعب على مضيفه باير ليفركوزن 3-2.

وسجّل للخاسر كلّ من كرم دميرباي والتشيكي باتريك شيك (16 و65) فيما تناوب على أهداف فرايبورغ غينتر والنمسوي غريغوريتش والبديل الياباني دوان (48 و50 و71).

وواصل كولن مسيرته المميزة دون خسارة رافعاً رصيده إلى تسع نقاط بعد فوزه على مضيفه فولفسبورغ 4-2 فيما تلقى بوخوم خسارته الخامسة هذا الموسم عندما هزمه ضيفه فيردر بريمن 2-0.

وانتهت مباراة شتوتغارت وضيفه شالكه بالتعادل 1-1 فيما سيلتقي آينتراخت فرانكفورت ولايبزيغ في مباراة منتظرة اليوم السبت.

وتختتم المرحلة الأحد بمواجهة أوغسبورغ وهيرتا برلين، وبوروسيا مونشنغلادباخ وماينتس.