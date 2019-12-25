يان سومر.. حارس مرمى بوروسيا مونشنغلادباخ الخارق December 25, 2019 08:43 2:05 دقيقة تقارير إخبارية الدوري الألماني بوروسيا مونشنغلادباخ -آخر الفيديوهات 1:48 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 2:05 دقيقة يان سومر.. حارس مرمى بوروسيا مونشنغلادباخ الخارق 0:25 دقيقة لامبارد يدعم روديغر في مواجهة الموقف العنصري 0:37 دقيقة أرتيتا يضم ليونبيرغ إلى الطاقم الفني لأرسنال 1:26 دقيقة دوكوري: يدعو للتصدي لظاهرة الهتافات العنصرية 0:57 دقيقة تقارير تؤكد اقتراب ميلان من التعاقد مع إبراهيموفتش 0:43 دقيقة رسمياً ماندزوكيتش ينتقل إلى الدحيل القطري 0:43 دقيقة رفض استئناف توتنهام بشأن طرد سون 1:12 دقيقة روسيا مصممة على المشاركة تحت رايتها في طوكيو 3:03 دقيقة استئناف الدوري العراقي مطلع شهر فبراير المقبل