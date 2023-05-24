وولف: نتطلع بشغف للتتويج بالدوري من قبل beIN SPORTS May 24, 2023 20:39 0:59 دقيقة قال ماريوس وولف لاعبُ بوروسيا دورتموند إنهم يتعاملون مع مباراة حسم الدوري المرتقبة يوم السبت كأيِّ مباراة أخرى، مضيفاً أنه يتطلع بشغفٍ لمواجهة ماينتس، التي يبحث فيها الفريق عن الفوز للتتويج بلقب الدوري الألماني. مقابلات بوروسيا دورتموند الدوري الألماني -آخر الفيديوهات 0:59 دقيقة وولف: نتطلع بشغف للتتويج بالدوري 0:48 دقيقة استعدادات أمنية كبيرة في مدينة دورتموند 1:27 دقيقة أرتيتا يُشيد بمانشستر سيتي 2:28 دقيقة فريد: "الجميع تأثّر بما حدث لفينيسيوس" 3:41 دقيقة تجمّع داعم لـ"فيني" في ريو دي جانيرو 1:24 دقيقة طرح تذاكر سباق جائزة قطر للبيع المبكر إلكترونياً 1:02 دقيقة فالنسيا يعترض على العقوبة المفروضة عليه 0:47 دقيقة جوردي ألبا يعلن الرحيل عن برشلونة نهاية الموسم 1:11 دقيقة غوارديولا سيستمر في منصبه رغم التهم الموجهة للنادي 0:33 دقيقة الرابطة تعلن موعد فترتي الميركاتو