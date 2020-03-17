هيرتا برلين يعلن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا من قبل beIN SPORTS March 17, 2020 16:01 0:28 دقيقة وقال النادي الألماني في بيان له إنه أبعد اللاعب المصاب عن المجموعة. كما قرر وضع باقي أعضاء الفريق من لاعبين وجهاز فني وطاقم طبي في الحجر الصحي المنزلي فورا ولمدة أربعة عشر يوما. وطلب النادي من اللاعبين التدرب انفراديا إلى حين التأكد من حالتهم الصحية تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة مانشستر يونايتد يفرض على لاعبيه التدرب بشكل منفرد 0:28 دقيقة هيرتا برلين يعلن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا 0:33 دقيقة تقارير إعلامية تؤكد تأجيل مهرجان كينتاكي ديربي 0:53 دقيقة وباء كورونا يلاحق انطلاقة موسم فورمولا الجديد 0:34 دقيقة اتحاد كرة القدم التشيلي يعلن إيقاف جميع الدوريات 2:23 دقيقة مطالب بتوقيف الدوري السوداني والاتحاد يدرس القرار 8:51 دقيقة يويفا يبدأ اجتماعه للبحث في مصير كأس أوروبا 1:46 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:42 دقيقة "فيفا" سيطلق مبادرات للتوعية من فيروس كورونا 0:29 دقيقة كورونا يضرب 35% من بعثة فالنسيا أمام أتالانتا