ويدين هوفنهايم بفوزه على الفريق البافاري في ميونيخ، إلى مهاجمه الدولي الأرميني سركيس آداميان الذي سجل الثنائية في الدقيقتين 54 و79، فيما سجل الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف الشرف للفريق البافاري (73).



وهي الخسارة الأولى لبايرن ميونيخ هذا الموسم وجاءت بعد ثلاثة انتصارات متتالية آخرها مدوياً على مضيفه توتنهام الإنكليزي 7-2 في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.



ويملك شالكه فرصة انتزاع الصدارة في حال فوزه على ضيفه كولن لاحقاً، والأمر ذاته بالنسبة لبوروسيا مونشنغلادباخ في حال تغلبه على ضيفه أوغسبورغ الأحد.



- ثنائية آداميان -



كان بايرن ميونيخ صاحب الافضلية والسيطرة والاستحواذ لكن دون فعالية رغم الفرص الكثيرة التي سنحت لمهاجميه خصوصاً ليفاندوفسكي وسيرج غنابري صاحب سوبر هاتريك في مرمى توتنهام، فيما استغل هوفنهايم تنظيمه الجيد على ارضية الملعب والفرص القليلة التي سنحت أمام مهاجميه لحسم النتيجة.

وكاد آداميان يفتتح التسجيل مبكراً للضيوف عندما تلقى كرة خلف الدفاع فكسر التسلل من منتصف الملعب وانطلق بسرعة حتى توغل داخل المنطقة وسدد كرة ارتطمت بقدم جيروم بواتنغ وتحولت إلى ركنية (4).

وكانت أخطر فرصة لبايرن في الدقيقة 26 عندما تلقى غنابري كرة على طبق من ذهب من ليفاندوفسكي في الجهة اليسرى فانطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة متلاعباً بأحد المدافعين قبل أن يسددها قوية ارتدت من الحارس أوليفر باومان إلى الإسباني تياغو عند حافة المنطقة فسددها قوية تصدى لها باومان (26).

وأهدر الفرنسي كورنتان توليسو فرصة ذهبية عندما تهيأت أمامه كرة أمام المرمى سددها فوق العارضة (27)، ورد التوغولي إهلاس بيبو بتسديدة قوية زاحفة من داخل المنطقة بين يدي نوير (33)، ثم جرب البرازيلي فيليبي كوتينيو حظه بتسديدة قوية من خارج المنطقة بجوار القائم الأيسر (34).

ونجح هوفنهايم في افتتاح التسجيل عندما خطف رودي كرة من تياغو في منتصف الملعب ومررها إلى دينيس غيغر ومنه إلى آداميان المتوغل داخل المنطقة فتلاعب ببواتنغ وسددها بيسراه على يسار نوير (54).

ودفع الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب بايرن بمواطنه ايفان بيريسيتش وتوماس مولر مكان الفرنسيين كينغسلي كومان وتوليسو (60).

وكاد بوش يوجه الضربة القاضية لبايرن ميونيخ عندما تلقى كرة داخل المنطقة سددها بيمناه بجوار القائم الأيمن لنوير (65).



وأهدر غنابري فرصة التعديل بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة من بواتنغ مرت بجوار القائم الأيسر (70)، قبل أن ينجح ليفاندوفسكي في هز شباك الضيوف بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من مولر أسكنها الزاوية اليسرى للحارس باومان (73).

وأعاد آداميان التقدم لهوفنهايم عندما تلقى كرة من سكوف داخل المنطقة فهيأها لنفسه وسددها بيمناه على يسار نوير (79).



وفي مباراة ثانية، تقدم باير ليفركوزن عبر مهاجم كيفن فولاند (66)، وردّ لايبزيغ عبر الفرنسي كريستوفر نكونكو (78).

وخسر بادربورن أمام ماينتس بهدف لبن تسولينسكي (14) مقابل هدفين للسويدي روبن كايسون (8) ودانيال بروزينسكي (32 من ركلة جزاء).

