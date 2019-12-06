وكان هرتا برلين في طريقه إلى تحقيق فوزه الأول في ثاني مباراة بقيادة كلينسمان وتعويض خسارته المباراة الأولى على ارضه أمام ضيفه بوروسيا دورتموند 1-2 السبت الماضي، عندما تقدم بهدفين للبلجيكي دودي لوكيباكيو (30) والصربي ماركو غروييتش (63)، لكن آينتراخت فرانكفورت نجح في تقليص الفارق عبر النمسوي مارتن هينتيريغر (65) وسيباستيان روده (86).

وواصل هرتا برلين نتائجه المخيبة وفشل في تحقيق الفوز في المباراة السابعة على التوالي، فيما كسب آينتراخت فرانكفورت نقطته الأولى بعد ثلاث هزائم متتالية.

وعزّز آينتراخت فرانكفورت موقعه في المركز العاشر برصيد 18 نقطة، وهو مهدد بالتراجع إلى المركز الحادي عشر.

في المقابل، عزّز هرتا برلين موقعه في المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة.



