

متابعة: مازن الريس

هدف من كيميش وفرص ضائعة من هالاند وهدوء بايرن ميونيخ هي أبرز ملامح ملخص مباراة البافاري التي حسمها أمام مضيفه ومنافسه بوروسيا دورتموند بهدف نظيف في الأسبوع الثامن والعشرين من مسابقة الدوري الألماني لكرة القدم.

وتابع بايرن ميونيخ سلسة نتائجه الرائعة إثر فوزه للمرة الثالثة توالياً بعد العودة من الإيقاف بسبب فيروس كورونا، إذ انتصر في مباراتيه السابقتين أيضاً قبل هذه المباراة على يونيون برلين وآينتراخت فرانكفورت.

وصار رصيد بايرن ميونيخ (64) نقطة في الصدارة في الوقت الذي تجمد به رصيد بوروسيا دورتموند عند 57 بالمركز الثاني مؤقتاً.

وكانت المباراة متكافئة جداً بين الفريقين إذ وقف الحظ العاثر في وجه إرلينغ هالاند بأكثر من مناسبة بينما سجّل جوشوا كيميش هدف اللقاء الوحيد قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول بتسديدة ذكية.

التغطية الخاصة لمباراة دورتموند وبايرن

بايرن ميونيخ يحسم المباراة ويلحق بدورتموند الهزيمة الأولى بعد العودة لاستكمال البطولة.

(83) بايرن يرد سريعاً بتسديدة من ليفاندوفسكي تصطدم بالقائم.

(80) صاروخية من داهود ينقذها مانويل نوير ببراعة.

(75) نوير يتصدى لتسديدة غيريرو من ركلة حرة مباشرة.

(71) كرة خادعة من سانشو تمر أمام هالاند غير الموفق والذي استبدل بعد هذه الفرصة مباشرة.

(58) تسديدة قوية من هالاند ولمسة يد من بواتينغ يرفض إعلانها الكادر التحكيمي مع طاقم تقنية الفيديو كركلة جزاء.

(54) بايرن ميونيخ يريد حسم الأمور مبكراً وكرة من غورتسكه ينقذها بوركي.

(49) تسديدة محمود داهود لم تعذب عملاق بايرن مانويل نوير.

انتهاء الشوط الأول بايرن 1 دورتموند 0

هدف (43) - كيميش يهدي بايرن ميونيخ الهدف الأول بطريقة رائعة جداً، ربما هو هدف الموسم!