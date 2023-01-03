وقال هالر المنتقل إلى دورتموند في الصيف تعويضاً لرحيل النرويجي إرلينغ هالاند إلى مانشستر سيتي الإنكليزي: "عام جديد سعيد للجميع! لقد بدأ الأمر جيداً بالنسبة لي، لأنه مرادف للعودة إلى الملعب!".

وخلال معسكر تحضيري في منتصف شهر تموز/يوليو الماضي بعد أيام قليلة من توقيعه مع النادي الالماني، تم تشخيص إصابة المهاجم البالغ 28 عاماً بسرطان الخصية.

وأضاف لاعب أياكس امستردام الهولندي السابق على تويتر: "لم يكن عام 2022 أسهل عام، لكنه أعدّني لمواجهة كل التحديات الجديدة التي سيقدمها لي 2023. أتطلع لرؤيتكم جميعًا مرة أخرى".

ولم يتم حتى الآن تحديد اي موعد نهائي لعودة هالر إلى الملاعب.

