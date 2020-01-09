هالاند يكشف عن سبب انتقاله إلى دورتموند January 9, 2020 17:25 0:41 دقيقة أكد النرويجي إرلينغ هالاند المنتقل مؤخرا للدوري الألماني أنه فضل الالتحاق ببوروسيا دورتموند نتيجة للرغبة الكبيرة التي أظهرتها إدارة النادي في ضمه رغم العروض التي تلقاها من عديد الأندية الأوروبية. مقابلات بوروسيا دورتموند الدوري الألماني إرلينغ هالاند -آخر الفيديوهات 0:42 دقيقة تعادل إيران وأوزبكستان وفوز كوريا الجنوبية 2:13 دقيقة السعودية تقتنص الفوز من اليابان وتتصدر 3:30 دقيقة كيسمانوفيتش في لقاء خاص وحصري مع beIN SPORTS 2:02 دقيقة بايرن ميونيخ يختتم معسكره الشتوي في الدوحة 0:28 دقيقة مشاركة هيغواين أمام روما محل شك 1:50 دقيقة جين كارلو يتحدّث عن تجهيز الأرضية بعد الأمطار 0:41 دقيقة هالاند يكشف عن سبب انتقاله إلى دورتموند 4:51 دقيقة فانتازي الـ"بريميرليغ" - الحلقة التاسعة 0:38 دقيقة مدفيديف وكيريوس يمنحان التأهل لروسيا وأستراليا 3:10 دقيقة تعادل إيجابي مثير بين قطر وسوريا