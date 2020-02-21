هالاند يسعى لتخطي مسيرة والده February 21, 2020 19:36 1:49 دقيقة قال النرويجي آيرلينغ هالاند نجم بوروسيا دورتموند إنه يسعى للتفوق على المسيرة التي حققها والده مع الأندية وكذلك مع المنتخب، معتبرا أن وصوله إلى دورتموند هو إنتقال إلى أعلى مستويات كرة القدم. مقابلات إرلينغ هالاند -آخر الفيديوهات 0:26 دقيقة الخور يتعادل مع ضيفه الريان 1:49 دقيقة هالاند يسعى لتخطي مسيرة والده 0:37 دقيقة الاتحاد الإيفواري يفسخ عقد كامارا بالتراضي 0:58 دقيقة الكشف عن تمثال بيليه في ريو دي جانيرو 0:36 دقيقة أورتيغا: "انتقال برايثويت لبرشلونة غير عادل" 1:33 دقيقة البوندسليغا يحتل المركز الثالث من حيث الإيرادات 0:30 دقيقة تشيلسي وتوتنهام: التغطية الخاصة 0:51 دقيقة نهائي أبطال إفريقيا بين تونس والمغرب والكاميرون 1:49 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:34 دقيقة الغرافة يتعادل مع الأهلي بهدف لمثله