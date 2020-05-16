هالاند يتحدّث عن سرّ تألقه رغم توقف المنافسات من قبل beIN SPORTS May 16, 2020 19:52 1:10 دقيقة تحدّث المهاجم النرويجي لفريق بوروسيا دورتموند إرلينغ براوت هالاند عن سر تألقه رغم توقف النشاط الرياضي لـ7 أسابيع بسبب فيروس كورونا. -آخر الفيديوهات 1:10 دقيقة هالاند يتحدّث عن سرّ تألقه رغم توقف المنافسات 4:22 دقيقة هيرتا برلين يقسو على هوفنهايم 2:06 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين دوسلدورف وبادربورن 3:28 دقيقة فولفسبورغ يغنم فوزاً ثميناً من أرض أوغسبورغ 4:11 دقيقة استئناف غير سار لمشجعي لايبزيغ 3:52 دقيقة دورتموند يكتسح جاره شالكه في ديربي الرور 1:15 دقيقة فيردر بريمن يضع أحد لاعبيه في الحجر الصحي 0:32 دقيقة زياش الأفضل في أياكس للمرة الثالثة توالياً 0:10 دقيقة ترتيب الدوري الألماني هذا الموسم 2019 - 2020 0:44 دقيقة فليك: "بايرن غير متخوّف من استئناف البوندسليغا"