هالاند يؤكد أهمية الفوز على فورتونا دوسلدورف June 13, 2020 21:15 0:45 دقيقة قال إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند إنّ فريقه صنع العديد من الفرص والحال ذاته بالنسبة للمنافس أيضاً مؤكّداً أنّ الأهمّ هو انتزاع النقاط الثلاث. إيرلينغ هالاند -آخر الفيديوهات 1:59 دقيقة ريال مايوركا (0) / (2) برشلونة – التغطية الخاصة 0:45 دقيقة هالاند يؤكد أهمية الفوز على فورتونا دوسلدورف 0:51 دقيقة كافاني وسيلفا يرحلان عن سان جيرمان بنهاية الموسم ؟ 0:42 دقيقة بايرن ميونيخ يقترب أكثر من لقب البوندسليغا 0:54 دقيقة الزمالك يمدّد عقد مدربه كارتيرون حتى الموسم المقبل 0:53 دقيقة فياريال يعود بالعلامة الكاملة من أمام سلتا فيغو 4:09 دقيقة 4 أهداف في مواجهة فولفسبورغ و فرايبورغ 0:44 دقيقة بوروسيا دورتموند ينجو من كمين فورتونا دوسلدورف 2:58 دقيقة الجهات الراعية تريد ضمانات عقب تأجيل الأولمبياد 0:50 دقيقة طرابزون ينتصر بالثلاثة في الدوري التركي