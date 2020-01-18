هالاند.. النجم النرويجي الجديد في هجوم دورتموند January 18, 2020 08:00 1:21 دقيقة الدوري الألماني ايرلينغ هالاند -آخر الفيديوهات 0:29 دقيقة السعودية تتغلب على كوريا الجنوبية وتتصدر مجموعتها 11:43 دقيقة موجز الأخبار 2:19 دقيقة مباراة ريال مدريد وإشبيلية - التغطية الخاصة 0:34 دقيقة لقب أول لبارتي على أرضها قبل بطولة أستراليا 0:35 دقيقة إيلينا ريباكينا تنال لقب دورة هوبارت 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 1:44 دقيقة تورونتو رابتورز يتجاوز واشنطن ويزاردز بفوز كبير 1:01 دقيقة بوروسيا دورتموند يسعى لتجاوز عقبة أوغسبورغ 0:34 دقيقة تشيلسي يحل ضيفا ثقيلا على نيوكاسل يونايتد 0:46 دقيقة مواجهة صعبة لأرسنال أمام شيفيلد يونايتد