نوير يكشف عن أهدافه عقب التمديد مع بايرن من قبل beIN SPORTS May 23, 2020 13:49 1:11 دقيقة -آخر الفيديوهات 1:45 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:36 دقيقة استئناف الدوري السلوفاكي في يونيو 3:58 دقيقة نقاش حام في إيطاليا حول جدولة مباريات الدوري 3:21 دقيقة أدوريز لا يريد أي نوع من التكريم ! 2:13 دقيقة هل يثأر بايرن ميونيخ من منافسه وضيفه الشرس؟ 1:11 دقيقة نوير يكشف عن أهدافه عقب التمديد مع بايرن 3:31 دقيقة هرتا برلين يحسم دربي العاصمة برباعية كاسحة 0:58 دقيقة خطر الإلغاء يلاحق أولمبياد طوكيو مجدداً 0:50 دقيقة رابطة البريميرليغ تطلب من الأندية العودة للتدريبات 13:45 دقيقة لقاء يجريه محمد كيدان مع سيمون رولفس