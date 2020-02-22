وفي الدقيقة 44 خرج نوير كعادته لإبعاد الكرة أمام دينيس سربيني، لاعب بادربورن، لكن الدولي الألماني أخطأ بشكل فادح في تقدير الكرة فتلقى هدف التعادل.

وفي الشوط الثاني انبرى الهدّاف ليفاندوفسكي وأنقذ حارسه بتسجيله ثنائية وسعت الفارق مع لايبزيغ الثاني إلى أربع نقاط..

ولم يكن نوير ليتحدث بهذه الأريحية لو خرج متعادلاً أو خاسراً من تلك المباراة، خصوصاً حين قال: "من بين 100 مرة أقوم فيها بهذا الأمر، أنجح في 99 مرة، وإذا حدث هذا الأمر لمرة، فهذا جزء من أسلوبي في اللعب".

وأضاف نوير مبرراً عدم تدخله بالشكل المطلوب وفي الوقت المناسب: "لم أكن أريد المغامرة بالتعرض للطرد في حال اشتراكي مع سربيني، كان علي أن احترم وصوله إلى الكرة قبلي وربما أدى الأمر إلى بطاقة حمراء في حال تدخلي".