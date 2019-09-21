وتابع ليفاندوفسكي هوايته مسجلاً هدفين، محلقاً في صدارة ترتيب الهدافين (9)، فيما سجل البرازيلي كوتينيو المعار من برشلونة الإسباني هدفه الاول مع الفريق البافاري في الدوري.

وبات ليفاندوفسكي ثاني لاعب يسجل 9 أهداف في أول خمس مباريات في الدوري بعد بيتر ماير (بوروسيا مونشنغلادباخ) في موسم 1967-1968.

وتصدر بايرن (11 نقطة) الترتيب مؤقتاً مستفيداً من تعادل فرايبورغ مع ضيفه أوغسبورغ 1-1، وقد ينتزعها منه لايبزيغ (10) الذي يلعب في وقت لاحق مع مضيفه فيردر بريمن أو غريمه بوروسيا دورتموند (9) الذي يحل على آينتراخت فرانكفورت الأحد.

افتتح ليفاندوفسكي التسجيل مبكراً بعد 150 ثانية إثر تمريرة على طبق من فضة من يوشوا كيميش سجلها بمساعدة الحارس تيمو هورن.

وبعد أن أصاب كوتينيو القائم من ركلة حرة جميلة (14)، كان كولن الأفضل نسبياً حتى نهاية الشوط الأول.



ومطلع الشوط الثاني، أعاد البولندي السيناريو بتحويله ركنية لكيميش برأسه في شباك كولن (48).

انعدمت آمال كولن بعد حصول كوتينيو على ركلة جزاء ترجمها البرازيلي مرتين بعد إعادتها، فيما طُرد صاحب الخطأ داخل المنطقة الهولندي كينغسلي إيهيزبوي (62).

وكاد كيميش يسجل لكنه أصاب القائم من بعد 25 متراً (64)، ثم أضاف الكرواتي إيفان بيريشيتش الرابع بتسديدة يسارية أرضية قوية من حدود المنطقة إلى يسار الحارس (73).

وانتصر باير ليفركوزن على يونيون برلين بهدفي فولاند وألاريو (20 و25) كما تغلّب هيرتا برلين على بادربورن 2-1.

