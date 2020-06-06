وتجمّع لاعبو بوروسيا دورتموند وهيرتا برلين في منتصف الملعب قبل انطلاق مباراتهما بلحظات وهم يقومون بحركة بأجسادهم يبدو وأنهم اتفقوا عليها أشاروا من خلالها لنبذهم للعنصرية في إشارة واضحة لحادثة مقتل فلويد.

وانطلق الأسبوع الـ30 من البوندسليغا على وقع الاحتجاجات المناهضة للعنصرية على خلفية مصرع المواطن الأميركي الأسود جورج فلويد على يد شرطة بلاده في 25 الشهر الماضي، حيث أشارت تقارير سابقة إلى تفكير اللاعبين في تنظيم احتجاجات جماعية بعدما استهلها أربعة لاعبين الأسبوع الماضي: لاعبا بوروسيا دورتموند الإنكليزي جايدون سانشو والمغربي أشرف حكيمي، الفرنسي ماركوس تورام مهاجم بوروسيا مونشنغلادباخ ولاعب شالكه الأميركي وينستون ماكيني.

وكان الاتحاد الألماني أعلن الأربعاء أنّه لن يعاقب هذا الرباعي مشيراً إلى أنّه "يريد الاحتفاظ بهذا القرار خلال المراحل المقبلة (من الدوري) حتى ولو ظهرت حركات مناهضة للعنصرية على إثر الوفاة العنيفة لجورج فلويد".



وطالب عدد من لاعبي بايرن ميونيخ هذا الأسبوع بالتضامن مع فلويد، وقال نجم خط هجومه توماس مولر قبل مباراة ليفركوزن التي انتهت لصالح بايرن 4 - 2 اليوم السبت: "كانت الرياضة دائما قادرة على تقاسم السلطة، ومحاولة إظهار للعالم أننا مجتمع وأننا أقوياء معاً".

وظهرت إنسانية نجوم الدوري الألماني واضحة عقب انضمامهم إلى المدنيين للتنديد بما حصل لفلويد، ابن الـ46 عاماً الذي قضى اختناقاً على أيدي شرطي أبيض في مينيابوليس ثبته على الأرض وركع فوق عنقه، في حادثة أثارت موجة احتجاجات عارمة متواصلة في عشرات المدن الأميركية.