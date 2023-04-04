نتيجة الكلاسيكر رسخت عقدة دورتموند أمام بايرن ميونيخ من قبل beIN SPORTS April 4, 2023 19:58 2:43 دقيقة أشعلت مباراة القمة التي جمعت بين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند المنافسة بين الغريمين على الظفر بلقب البوندسليغا الذي خاض أول مباراة له تحت قيادة مدربه الجديد توماس توخيل. تقارير إخبارية بوروسيا دورتموند بايرن ميونيخ -آخر الفيديوهات 2:46 دقيقة موقعة تشلسي وليفربول تنتهي على وقع التعادل 3:48 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز : أفضل 5 أهداف 3:23 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 27 0:29 دقيقة مفاوضات إيجابية بين تشلسي وناغليسمان لخلافة بوتر 2:43 دقيقة ظاهرة تغيير المدربين في الدوري الإنكليزي 2:43 دقيقة نتيجة الكلاسيكر رسخت عقدة دورتموند أمام بايرن 3:43 دقيقة خسارة أخرى للفريق الباريسي تثير التساؤلات 0:37 دقيقة إيقاف ميتروفيتش مهاجم فولهام 8 مباريات 0:44 دقيقة سويسرا تنال شرف تنظيم بطولة أوروبا للسيدات 0:57 دقيقة إيقاف الملاكم البريطاني أمير خان لمدة عامين