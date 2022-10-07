ناغلسمان يحذر من بوروسيا دورتموند من قبل beIN SPORTS October 7, 2022 21:33 0:57 دقيقة أكد مدربُ بايرن ميونيخ يوليان ناغلسمان أن بوروسيا دورتموند يعتمد على الأسلوبِ الجماعي ولا يتأثر مردوده بالإصابات والدليل فوزُه على إشبيلية في دوري الأبطال. مقابلات بايرن ميونيخ الدوري الألماني يوليان ناغلسمان -آخر الفيديوهات 5:44 دقيقة فوز مثير لفالنسيا على أوساسونا 3:26 دقيقة التعادل يحسم مباراة ليون وتولوز 4:33 دقيقة فيردر بريمن يعود بفوز ثمين من أرض هوفنهايم 0:57 دقيقة ناغلسمان يحذر من بوروسيا دورتموند 1:40 دقيقة غوارديولا يشيد بأداء هالاند 1:03 دقيقة أرتيتا: "مواجهة ليفربول ستكون صعبة" 1:03 دقيقة غالتييه يصف جدول المباريات بـ"غير المنطقي" 0:46 دقيقة تغريم مانشستر سيتي 293 ألف دولار 1:49 دقيقة إشبيلية يقدم مدربه الجديد خورخي سامباولي 1:27 دقيقة كلوب يشيد بتجربة أرتيتا مع أرسنال