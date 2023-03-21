ناغلسمان مستاء بسبب تسريب خطة لعب بايرن أمام بوخوم من قبل beIN SPORTS March 21, 2023 14:58 2:26 دقيقة يعيش يوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونيخ حالة من الاستيـاء بعد أن تمّ تسريب خطّة لعب فريقِه أمام بوخوم لوسائل الإعلام من قبَل من وصفـَه بالجاسوس. وأكد ناغلسمان أنّ هذا الأمر يضـُر بكلّ فرد في النّادي البافاريّ. تقارير إخبارية بايرن ميونيخ يوليان ناغلسمان -آخر الفيديوهات 2:26 دقيقة ناغلسمان مستاء بسبب تسريب خطة لعب بايرن أمام بوخوم 1:00 دقيقة أديبايور يعلن اعتزاله كرة القدم 3:14 دقيقة تصريحات كونتي وانتقاده للاعبي توتنهام يثير الجدل 0:57 دقيقة المنتخب البرازيلي يخوض مرانه الأول في المغرب 0:52 دقيقة دي لا فوينتي يشرف على أول مران له مع إسبانيا 0:37 دقيقة البرتغال تستعد لتصفيات يورو 2024 بمشاركة رونالدو 0:41 دقيقة المنتخب البلجيكي يبدأ تدريباته بحضور أبرز نجومه 1:40 دقيقة المنتخب الهولندي يواصل تحضيراته لمواجهة الديكة 0:31 دقيقة انطلاق المعسكر التحضيري للمنتخب الفرنسي 1:18 دقيقة ديشان: "مينيان سيكون الحارس الأول للمنتخب الفرنسي"